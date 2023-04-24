Мастера взялись увеличивать объём видеопамяти NVIDIA GeForce RTX 3070, ранее похожий эксперимент уже проводили российские специалисты, известные по YouTube каналам Pro Hi-Tech и Vik-on. Тогда увеличение видеопамяти до 16 ГБ положительно сказалось на статистике редких и очень редких событий в играх, но не так значительно, чтобы перепаивать чипы. Время идёт, выходят новые игры и ремастеры старых, которые объединяет большой аппетит по части видеопамяти, а это слабость ряда видеокарт NVIDIA прошлого поколения. Наличие лишь 8…10 ГБ на моделях среднего и высокого класса Ampere критиковали ещё на самом старте продаж, сейчас и AMD использует это для продвижения видеокарт на 16+ ГБ видеопамяти, так что актуальность вопроса стала выше.
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Бразильские мастера с YouTube канала Paulo Gomes перепаяли чипы на GeForce RTX 3070, увеличив объём видеопамяти до 16 ГБ, сообщает VideoCardz. Графический процессор остался нетронутым и 16 ГБ прижились без проблем, драйвер работает, игры запускаются, правда есть некоторые нюансы. Видеокарту обязательно нужно переключить в высокопроизводительный 3D-режим через панель управления NVIDIA, в противном случае возможно мерцание изображения или чёрные экраны.
Для теста выбрали довольно требовательный к видеопамяти ремейк Resident Evil 4, на модификации с 16 ГБ производительность ожидаемо выше и на этот раз значительно. Быстрый геймплейный тест показал, что оригинальная видеокарта страдает от фризов, статистика редких событий к концу забега регистрирует падение частоты кадров до 1 кадра в секунду (к/с), минимальный FPS составил 20 к/с, средний — около 65 к/с. На модификации 16 ГБ никаких проблем, в среднем 76 к/с, а минимальные показатели и редкие события — в диапазоне 50…65 к/с.
- Источники
- Paulo Gomes, YouTube
- VideoCardz