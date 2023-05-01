Также инсайдеры приписывают семейству продвинутую 4-нм технологию изготовления N4P.

Последние недели принесли много слухов о будущих процессорах и APU компании AMD, в том числе, появилась информация о подготовке семейства Strix Point, в котором наряду с монолитными чипами могут появиться первые чиплетные высокопроизводительные APU с интегрированной графикой, насчитывающей до 40 вычислительных блоков CU, что позволит её конкурировать с современными дискретными видеокартами среднего класса. Ожидают данное семейство в 2024 году, но есть информация и о более дальних планах. Так в 2025 году предсказывают появление семейства Krackan Point, по слухам, это монолитные решения на базе техпроцесса N4P, сообщает Wccftech со ссылкой на малоизвестного Twitter* инсайдера @Ditto_55. Техпроцесс N4P — усовершенствованной версии 4-нм технологии TSMC N4 с улучшением производительности на 6% и эффективности на 22%, отмечает ресурс.

реклама

На данный можно предположить следующий порядок выхода новых APU: текущее семейство AMD Phoenix Point может быть обновлено в следующем году до Hawk Point, модели будут использовать архитектуры Zen 4 и RDNA 3, 4-нм техпроцесс, также в этом классе выйдут более производительные Strix Point на базе Zen 5, а далее, в 2025 году, на замену Hawk Point и Strix Point придёт Krackan Point. По информации Twitter* блогера @Kepler_L2, который пристально изучает патчи ядра Linux и другую документацию, есть намёки, что в Krackan Point могут реализовать 3D V-Cache, но пока говорить о чём-либо рано, до предполагаемого запуска ещё несколько лет.

Источники Wccftech @Ditto_55 и @Kepler_L2, Twitter* * заблокирован в РФ