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Moleculo За пост начислено вознаграждение
Возможно, семейство APU AMD Krackan Point будет монолитным с ядрами Zen 5 и поддержкой 3D V-Cache
Также инсайдеры приписывают семейству продвинутую 4-нм технологию изготовления N4P.
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Последние недели принесли много слухов о будущих процессорах и APU компании AMD, в том числе, появилась информация о подготовке семейства Strix Point, в котором наряду с монолитными чипами могут появиться первые чиплетные высокопроизводительные APU с интегрированной графикой, насчитывающей до 40 вычислительных блоков CU, что позволит её конкурировать с современными дискретными видеокартами среднего класса. Ожидают данное семейство в 2024 году, но есть информация и о более дальних планах. Так в 2025 году предсказывают появление семейства Krackan Point, по слухам, это монолитные решения на базе техпроцесса N4P, сообщает Wccftech со ссылкой на малоизвестного Twitter* инсайдера @Ditto_55. Техпроцесс N4P — усовершенствованной версии 4-нм технологии TSMC N4 с улучшением производительности на 6% и эффективности на 22%, отмечает ресурс.

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На данный можно предположить следующий порядок выхода новых APU: текущее семейство AMD Phoenix Point может быть обновлено в следующем году до Hawk Point, модели будут использовать архитектуры Zen 4 и RDNA 3, 4-нм техпроцесс, также в этом классе выйдут более производительные Strix Point на базе Zen 5, а далее, в 2025 году, на замену Hawk Point и Strix Point придёт Krackan Point. По информации Twitter* блогера @Kepler_L2, который пристально изучает патчи ядра Linux и другую документацию, есть намёки, что в Krackan Point могут реализовать 3D V-Cache, но пока говорить о чём-либо рано, до предполагаемого запуска ещё несколько лет.

Источники
Wccftech
@Ditto_55 и @Kepler_L2, Twitter*
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#amd #процессоры #amd ryzen #amd apu
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