В новых BIOS ограничены напряжения.

GIGABYTE присоединяется к списку производителей материнских плат, выпустивших новые прошивки для решений AMD AM5 в связи с ситуацией вокруг 3D V-Cache процессоров Ryzen 7000. В Сети всё больше сообщений о внезапном выходе из строя процессоров Ryzen 7000X3D и материнских плат с повреждением как самого процессора, так и сокета. Есть догадки, что это следствие повышения напряжений при активации профилей разгона оперативной памяти AMD EXPO, поэтому производители плат выпускают новые BIOS с более жёсткими ограничениями, так поступает и GIGABYTE: «Последняя бета-версия BIOS обеспечивает более безопасный диапазон настроек напряжения SOC, чтобы снизить риск повреждения ЦП из-за настроек перенапряжения», — отмечается в объявлении.

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Судя по всему, пользователям остаются доступны регулировки, но в новом, более узком и безопасном диапазоне: «Последняя бета-версия BIOS обеспечивает более безопасный диапазон настроек напряжения SOC, чтобы снизить риск повреждения ЦП из-за перенапряжения». Также производитель напоминает про ряд технологий, призванных повысить производительность системы без сложных настроек, это и фирменная опция GIGABYTE Performance Bung со множеством предварительно настроенных профилей, позволяющая оптимизировать процесс настройки напряжения процессора и получить оптимальное значение при использовании AMD PBO2.

Источники GIGABYTE TechPowerUp