Известны случаи внезапного выхода из строя процессоров AMD Ryzen 7000X3D, одни из них остаются непонятными, другие являются следствием разгона. В новом поколении процессоров с 3D V-Cache компания сделала некоторые поблажки, в частности, открыв доступ к настройкам PBO, но похоже, что в некоторых случаях производители материнских плат по недосмотру оставили куда больше возможностей и это повышает риск выхода процессора из строя. Так известный энтузиаст Der8auer спалил Ryzen 9 7950X3D на материнской плате ASUS, в BIOS которой не был заблокирован лимит напряжения, а специалисты Igor’s LAB обнаружили, что повышение напряжения не ограничено в утилите MSI Center.
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Как сообщает Wccftech, компания MSI ограничивает настройки напряжения Ryzen 7000X3D в новых BIOS. Обновлённые прошивки выходят для всё большего количества моделей и позволяют изменять напряжение только в сторону уменьшения за счёт установки отрицательного смещения. Это применяется ко всем существующим чипсетам AMD, от A620 до X670E без исключения. После обновления упраздняются и настройки MSI Center, в котором теперь и смещение настроить вообще нельзя. Процессоры 3D V-Cache моментально выходят из строя при повышении напряжения сверх допустимого, достаточно даже небольшой прибавки, поэтому такие меры необходимы.
Также замечено, что ASUS удалила ссылки на загрузку старых версий BIOS для материнских плат AM5 после сообщений о выходе из строя процессоров AMD Ryzen 7000X3D. В настоящее время доступны только самые новые версии прошивок.
- Источники
- Wccftech