ASUS удаляет старые версии прошивок.

Известны случаи внезапного выхода из строя процессоров AMD Ryzen 7000X3D, одни из них остаются непонятными, другие являются следствием разгона. В новом поколении процессоров с 3D V-Cache компания сделала некоторые поблажки, в частности, открыв доступ к настройкам PBO, но похоже, что в некоторых случаях производители материнских плат по недосмотру оставили куда больше возможностей и это повышает риск выхода процессора из строя. Так известный энтузиаст Der8auer спалил Ryzen 9 7950X3D на материнской плате ASUS, в BIOS которой не был заблокирован лимит напряжения, а специалисты Igor’s LAB обнаружили, что повышение напряжения не ограничено в утилите MSI Center.

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Как сообщает Wccftech, компания MSI ограничивает настройки напряжения Ryzen 7000X3D в новых BIOS. Обновлённые прошивки выходят для всё большего количества моделей и позволяют изменять напряжение только в сторону уменьшения за счёт установки отрицательного смещения. Это применяется ко всем существующим чипсетам AMD, от A620 до X670E без исключения. После обновления упраздняются и настройки MSI Center, в котором теперь и смещение настроить вообще нельзя. Процессоры 3D V-Cache моментально выходят из строя при повышении напряжения сверх допустимого, достаточно даже небольшой прибавки, поэтому такие меры необходимы.

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Также замечено, что ASUS удалила ссылки на загрузку старых версий BIOS для материнских плат AM5 после сообщений о выходе из строя процессоров AMD Ryzen 7000X3D. В настоящее время доступны только самые новые версии прошивок.

Источники Wccftech