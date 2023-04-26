Избыточное напряжение при разгоне может привести к повреждению сокета материнской платы и контактных площадок.

AMD расследует проблему выхода из строя процессоров Ryzen 7000 с 3D V-Cache, по ряду предварительных предположений, процессоры горят из-за завышения напряжения SOC после активации профилей разгона оперативной памяти AMD EXPO. Официально точная причина ещё не подтверждена, но компания активно работает с пострадавшими покупателями и партнёрами, последние подготавливают новые версии BIOS для ограничения напряжения и повышения безопасности эксплуатации. Компания BIOSTAR выпустила такое обновление BIOS для своих материнских плат X670E VALKYRIE, RACING B650EGTQ и B650M-SILVER, сообщает TechPowerUp.

реклама

Обновление прошивки BIOSTAR ограничивает напряжения CPU Vcore, CPU SOC и CPU MISC, предотвращая перенапряжение и снижая риск повреждения процессоров Ryzen серии 7000X3D. Одновременно с этим в BIOS по умолчанию установлен авторежим для функции PBO (Precision Boot Overdrive), которая обеспечит наилучшую производительность даже при ограничениях по напряжению.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Официальное заявление AMD по поводу сложившейся ситуации приводит ресурс AnandTech: «Нам известно об ограниченном количестве сообщений в Интернете, где утверждается, что избыточное напряжение при разгоне может привести к повреждению сокета материнской платы и контактных площадок. Мы активно разбираемся в этой ситуации и работаем с нашими контрактными партнёрами для проверки соответствия спецификациям продукта напряжений, устанавливаемых BIOS материнской платы для процессоров Ryzen 7000X3D. Все, кто столкнулся с данной проблемой, должны связаться со службой поддержки AMD».

Источники BIOSTAR TechPowerUp AnandTech