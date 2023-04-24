А цену получить такую же, как у обычной RTX 4070.

AMD недавно представила видеокарты для рабочих станций Radeon Pro W7900 и W7800, объявление оказалось интересным не только для профессионалов, но и для обычных пользователей, поскольку модель W7800 получила совершенно новую конфигурацию, а AMD зачастую использует одни и те же конфигурации для профессиональных и потребительских ускорителей.

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Гипотетическая Radeon RX 7800 XT может получить те же характеристики, что и W7800, а именно: графический процессор Navi 31 с активными блоками Compute Unit (CU) в количестве 70 единиц или 4680 потоковых процессоров Streaming Processors (SP). Объём памяти у профессиональных и потребительских решений AMD обычно отличается двукратно в пользу первых, так что RX 7800 XT может получить 16 ГБ 256-битной GDDR6. Этого мнения придерживаются специалисты японского издания ASCII, более того, по предварительной оценке, конфигурация Radeon Pro W7800 производительнее GeForce RTX 4070 Ti от NVIDIA, но стоимость потребительского аналога может быть ощутимо меньше — на уровне обычной RTX 4070.

Предположения, что Radeon RX 7800 XT и GeForce RTX 4070 могут оказаться в одной ценовой корзине, сегодня высказывались и на немецком ресурсе Igor’s LAB. Говорилось, что RTX 4070 в данной ценовой категории не пользуется популярностью — поведение потребителей изменилось в связи с экономической обстановкой. Успех может обойти и Radeon RX 7800 XT, предположили авторы, и поэтому AMD якобы переключила внимание на видеокарты в нижней части среднего класса, Radeon RX 7600 и модификации, но партнёры компании с осторожностью присматриваются к запуску даже этих моделей. Как оно получится на самом деле, неизвестно, если Radeon RX 7800 XT предложит производительность GeForce RTX 4070 Ti по цене обычной RTX 4070, модель AMD явно ждёт успех.

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Позиционируется Radeon Pro W7800 в своём сегменте, как конкурент NVIDIA RTX A5500 поколения Ampere, в серии Ada Lovelace аналог ещё не появился, но, возможно, уже скоро. Стоит напомнить, что RTX A5500 предлагает 10240 CUDA ядер и 24 ГБ 384-битной GDDR6 EEC. На операциях FP32 вычислительная производительность чипа составляет 34,1 Тфлопс, для RTX 4070 Ti этот показатель равен примерно 40…41 Тфлопс, а для Radeon Pro W7800 заявлено 45 Тфлопс, причём частота и производительность потребительского аналога может быть выше за счёт более крупных систем охлаждения.