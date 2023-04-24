По слухам, новинка получит меньше CUDA ядер, чем GeForce RTX 4090.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Похоже, NVIDIA готовит очередную новинку для профессионального сегмента. Как сообщает VideoCardz со ссылкой на форумы LaptopVideo2GO, недавно в графические драйвера был добавлен идентификатор NVIDIA_DEV.26B2 и он соответствует профессиональной видеокарте NVIDIA RTX 5000 Ada Generation.

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На данный момент NVIDIA представила в линейке видеокарт Ada Lovelace для рабочих станций две модели: флагманскую RTX A6000 Ada с практически полнофункциональным графическим процессором AD102, а также крохотную RTX A4000 Ada в малом форм-факторе SFF, о последней сообщалось сравнительно недавно — видеокарта появилась в продаже за рубежом, ценник немалый.

Какими же будут спецификации RTX 5000 Ada? Для начала стоит напомнить основные характеристики выпущенных видеокарт, так RTX A6000 Ada предлагает 18176 CUDA и 48 ГБ видеопамяти GDDR6 с коррекцией ошибок EEC на 384-битной шине, RTX A4000 Ada SFF предлагает 6144 CUDA и 20 ГБ 160-битной GDDR6 EEC. По информации известного Twitter* инсайдера @kopite7kimi, RTX A5000 Ada будет основана на графическом процессоре AD102, но активными в нём останутся 15320 CUDA, объём памяти составит 32 ГБ, шина 320 бит.

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NVIDIA пока не подтвердила выпуск RTX 5000 Ada, но появление видеокарты в драйвере — явный признак того, что запуск может произойти в любой момент, примечательно, что находка сделана вскоре после презентации Radeon Pro W7900 и W7800 от AMD.

Источники VideoCardz и LaptopVideo2GO @kopite7kimi, Twitter* * заблокирован в РФ