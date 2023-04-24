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Изменение спроса может повлиять на производство GeForce RTX 4070, а AMD отдаёт предпочтение RX 7600
По слухам, партнёры NVIDIA придержат производство GeForce RTX 4070, а партнёры AMD с осторожностью будут присматриваться к выпуску новых моделей, но Radeon RX 7600 на ближайшей выставке всё-таки покажут.
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Поведение потребителей в процессе выбора электроники меняется под воздействием инфляционных процессов. Наибольшие изменения наблюдаются в группе, предпочитающей продукты среднего класса, теперь их выбор склоняется в пользу более дешёвых компонентов. Как объясняет Igor’s LAB, это оказало влияние как на рынок в целом, так и на отдельные категории продуктов, в частности видеокарты.

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Некоторые промежуточные решения теперь совсем не интересны потребителям, например, по наблюдениям специалистов, плохо продаётся NVIDIA GeForce RTX 4080, поскольку обеспеченные покупатели предпочитают доплатить до куда более производительной RTX 4090. Эта же судьба постигла RTX 4070, несмотря на относительно доступную цену в 599 долларов США, одни потребители предпочитают доплатить до RTX 4070 Ti, другие ждут моделей RTX 4060. По информации Igor’s LAB, на складах находится очень большое количество RTX 4070 и это вынуждает NVIDIA приостановить поставки чипов партнёрам на несколько недель, чтобы притормозить производство, кроме того, могут отсрочить выпуск RTX 4060 Ti.

Ситуация на рынке повлияет и на планы AMD, считают в Igor’s LAB, наибольший спрос в верхнем сегменте и в области между бюджетным и начальным средним классом может задержать выпуск некоторых видеокарт, повлиять на их цену. Ресурс утверждает, что лишь некоторые партнёры AMD покажут на предстоящей выставке Computex 2023 свои модели Radeon RX 7600, в то время как другие выберут наблюдательную позицию и будут следить за рынком. Что касается таких моделей, как Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT, первая попадает в ту же категорию, что и RTX 4070, а вторая пока не имеет ценника из-за неопределённости вследствие изменений в поведении потребителей.

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По информации Wccftech, собственные варианты Radeon RX 7600 будут представлены на Computex 2023 такими партнёрами AMD, как XFX, Sapphire, PowerColor и ASRock. В основе видеокарты ожидается графический процессор Navi 33, который предложит до 4096 потоковых процессоров, до 32 МБ кэш-памяти Infinity Cache и поддержку видеопамяти GDDR6 со 128-битной шиной. Стоимость видеокарт Radeon RX 7600 и RX 7700 ожидают в диапазоне 200…300 долларов США. Основная часть выставки Computex 2023 пройдёт с 30 мая по 2 июня.

Источники
Igor's LAB
Wccftech
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#amd #nvidia #видеокарты
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