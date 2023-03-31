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Утилиты для разгона могут игнорировать лимиты для 3D V-Cache процессоров AMD, повышая риск поломки
Проблема замечена в утилите MSI Center.
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AMD неоднократно предупреждала, что повышение напряжения на процессорах 3D V-Cache опасно и может моментально вывести процессор из строя. Конечно, не всем пользователям это может быть известно, не исключены и случайные ошибки, так что в прошивках материнских плат повышение напряжения должно быть заблокировано. Но похоже, что блокировка есть не везде, а в фирменных утилитах для настройки и разгона систем этой блокировки вообще может не быть, что повышает риск вывести систему из строя.

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Во-первых, можно напомнить о неудачном опыте разгона Ryzen 9 7950X3D немецкого энтузиаста Der8auer, процессор полностью потерял работоспособность после повышения напряжения выше номинального. Тогда специалист отметил отсутствие ограничений в прошивке платы ASUS и сообщил об этом производителю, вероятно, в новых прошивках ситуацию исправят. Но теперь немецкий специалист Игорь Валлоссек (Igor Wallossek) обнаружил, что ограничения в прошивке могут игнорировать фирменные утилиты для настройки и разгона в среде операционной системы Windows. Специалист на личном опыте подтвердил это для текущей версии MSI Center, которая позволила увеличить напряжение на процессоре Ryzen 7 5800X3D. Итог плачевный — после превышения порога 1,3 В процессор вышел из строя.

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Со ссылкой на информацию пользователей специалист также отметил, что аналогичная ситуация может наблюдаться в утилитах и других производителей, включая GIGABYTE, ASRock и ASUS. Остаётся только напомнить, что разгонять процессоры X3D нельзя.

Источники
Igor's LAB
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#amd #amd ryzen
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