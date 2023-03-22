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Повышение напряжения до 1,55 В моментально испортило Ryzen 9 7950X3D
AMD ранее предупреждала, что повышение напряжения может вывести 3D V-Cache процессоры из строя.
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Syed Ali, Unsplash

Неоднократно подчёркивалось, что 3D V-Cache конструкция процессоров AMD Ryzen вносит ряд ограничений, в частности, по максимально допустимому напряжению. Превышение допустимых значений может моментально вывести процессор из строя. Из-за этого компания упразднила возможности разгона и настройки напряжений в Ryzen 7 5800X3D. В новых процессорах Ryzen 7000 возможностей настройки больше, похоже, даже чересчур, что показывает неудачный опыт разгона Ryzen 9 7950X3D немецкого специалиста под псевдонимом Der8auer.

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В новом видео на своём YouTube канале Роман Хартунг рассказывает о поездке на Тайвань, одной из остановок стала лаборатория ASUS, где специалиста ждали новые платформы Intel и AMD, готовые к экспериментам и разгону. К своему удивлению специалист заметил, что напряжение на Ryzen 9 7950X3D не ограничено, его можно повышать. В какой то момент Хартунг решил резко поднять напряжение от 1,35 до 1,55 В и моментально получил из Ryzen 9 7950X3D «кирпич». Судя по всему, такие высокие значения не должны быть доступны в BIOS при использовании процессоров 3D V-Cache и в будущих прошивках производители могут ввести ограничения для безопасной эксплуатации. В играх разгон 3D V-Cache процессоров не особо и важен, главный прирост производительности в них обеспечивает большой объём кэш-памяти.

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Источники
Der8auer, YouTube
Tom's Hardware
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#amd #процессоры #amd ryzen
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