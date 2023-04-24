На днях разработчики Google рассказали о значимых улучшениях сервисов Workspace для Android. Так если в прошлом году владельцы Android устройств с большими экранами получили разделение экрана с возможностью открывать два отдельных окна приложения «Google Диск», то теперь к этому добавляется возможность открывать эти два окна из разных учётных записей, сообщает Neowin. Иными словами, теперь можно просто и удобно работать с файлами и документами в двух учётных записях Google одновременно.
реклама
Следующее важное нововведение касается приложения «Google Таблицы» — на Android появилась полная поддержка мыши. Это позволит работать в таблицах на больших устройствах Android с тем же уровнем удобства, как и на настольных компьютерах. Например, теперь пользователь может легко выполнять автозаполнение ячеек путём перетаскивания специального маркера или выполнять перетаскивание после привязки к маркеру двойным кликом.
Эти нововведения в сервисах Workspace должны стать доступны для всех пользователей уже 28 апреля, подробнее о них можно узнать в блоге Google Workspace.
- Источники
- Google Workspace
- Neowin