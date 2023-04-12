Интересные изменения нашли в коде Linux.

Madhuvan Yadav, Unsplash

Сразу несколько специалистов сообщили об интересной находке в новых обновлениях графического драйвера Intel для ядра Linux. Обновления реализуют поддержку интегрированной графики процессоров Meteor Lake и указывают на то, что эти процессоры могут получить кэш-память 4-го уровня, сообщает Phoronix.

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Также накануне об этом подробнее рассказал автор японского ресурса Coelacanth Dream, объяснив, что если ранее Intel имела возможность разделять кэш-память последнего уровня (Last level cache, LLC) между центральным процессором и интегрированной графикой, то в Meteor Lake LLC будет использоваться только центральным процессором. Однако кэш-память L4, также обозначенная в коде аббревиатурой ADM, расшифровка которой пока неизвестна, могла быть внедрена как раз-таки для нужд графики.

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В Phoronix допускают, что этот новый кэш L4 может быть похож на встраиваемую DRAM память (eDRAM), которая использовалась в процессорах Broadwell. Это упоминает и Coelacanth Dream, однако назначение eDRAM было иным.