Сразу несколько специалистов сообщили об интересной находке в новых обновлениях графического драйвера Intel для ядра Linux. Обновления реализуют поддержку интегрированной графики процессоров Meteor Lake и указывают на то, что эти процессоры могут получить кэш-память 4-го уровня, сообщает Phoronix.
реклама
Также накануне об этом подробнее рассказал автор японского ресурса Coelacanth Dream, объяснив, что если ранее Intel имела возможность разделять кэш-память последнего уровня (Last level cache, LLC) между центральным процессором и интегрированной графикой, то в Meteor Lake LLC будет использоваться только центральным процессором. Однако кэш-память L4, также обозначенная в коде аббревиатурой ADM, расшифровка которой пока неизвестна, могла быть внедрена как раз-таки для нужд графики.
В Phoronix допускают, что этот новый кэш L4 может быть похож на встраиваемую DRAM память (eDRAM), которая использовалась в процессорах Broadwell. Это упоминает и Coelacanth Dream, однако назначение eDRAM было иным.
- Источники
- lists.freedesktop.org
- Phoronix
- Coelacanth Dream