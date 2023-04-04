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Moleculo За пост начислено вознаграждение
Портативная консоль ASUS ROG Ally будет в два раза быстрее Steam Deck при мощности 35 Вт
На устройстве поиграли в Horizon Zero Dawn.
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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
Jose G. Ortega Castro, Unsplash

Накануне компания ASUS подтвердила, что анонсированная первого апреля портативная игровая консоль ROG Ally не шутка, устройство действительно разрабатывается и его рабочие прототипы уже рассылаются известным блогерам. Некоторые из спецификаций устройства были озвучены вчера, но многое пока остаётся в секрете, в частности, характеристики APU, а он должен быть очень интересным — ASUS подтвердила, что использует нестандартное решение AMD, которое будет обладать высокой производительностью. Вторым известным YouTube блогером, который получил образец консоли, стал Линус Себастьян (Linus Sebastian) Linus Tech Tips. В новом видео он рассказал о своих впечатлениях и раскрыл некоторые детали.

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Была внесена некоторая ясность в позиционировании по производительности относительно Steam Deck, по данным ASUS, ROG Ally до 50% быстрее при ограничении мощности 15 Вт и в два раза быстрее при мощности 35 Вт. Какие-то более конкретные данные сейчас разглашать нельзя, но в игре Horizon Zero Dawn специалист отметил отличную производительность, похвалив 7-дюймовый дисплей с разрешением 1080p.

Что интересно, на видео отметилась (5:10) часть интерфейса программного обеспечения Command Center для управления консолью, где присутствовали такие разделы, как: режим работы, режим управления, игровые режимы, настройки клавиатуры, мониторинг, ограничение FPS, настройки разрешения, частоты и обновления и, наконец, RSR. Технология AMD Radeon Super Resolution (RSR) – это встроенное в драйвер масштабирование, которое, в отличие от FSR, не зависит от реализации поддержки внутри игры. RSR можно включать для любой игры.

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Стоимость консоли остаётся неизвестной, по слухам, она может быть близка к 680 долларам США. Выпустить ROG Ally могут в ближайшие два месяца, рассказал блогер, но официально сроки не озвучены.

Источники
Linus Tech Tips, YouTube
VideoCardz
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#asus #игры #asus rog #портативные консоли
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