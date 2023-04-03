Из других достоинств: отличный 120 Гц дисплей и тихая система охлаждения

Похоже, первоапрельский анонс портативной игровой консоли ASUS ROG Ally не был шуткой, компания действительно разрабатывает такое устройство и уже имеет готовые прототипы, один из которых оказался в руках YouTube блогера Dave2D, сообщает VideoCardz. В основе Ally используется нестандартный APU от компании AMD на базе 4-нанометровой технологии, в ASUS его называют «самым быстрым APU», но пока не приводят характеристик. Портативный ПК Steam Deck от компании Valve тоже отличается нестандартным APU, но решение в ASUS ROG Ally должно быть куда современнее, поскольку AMD на текущий момент уже представила мобильные APU, сочетающие архитектуры Zen 4 и RDNA 3, а решение в Steam Deck под кодовым названием Aerith основано на Zen 2 и RDNA 2. К слову, ранее в Сети был замечен неизвестный APU AMD семейства Phoenix 2, сочетающий ядра разного типа: 2 производительных и 4 эффективных.

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Также к преимуществам ASUS ROG Ally над Valve Steam Deck можно отнести следующее:

дисплей с разрешением 1080p, яркостью 500 нит, частотой обновления 120 Гц и временем отклика 5 мс

тихая система охлаждения с двумя вентиляторами

наличие разъёма для подключения док станции XG Mobile с внешней видеокартой, ранее ASUS представила версию 2023 года с мобильной GeForce RTX 4090

операционная система Windows «из коробки»

совместимость с библиотекой Xbox Game Pass





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Сроки выпуска и цена неизвестны, по информации Dave2D, ASUS планирует глобальный запуск по конкурентоспособной цене. В социальных сетях компания также подтверждает, что ASUS ROG Ally не шутка, такой пост появился и в китайской Weibo.