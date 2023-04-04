Новый графический драйвер AMD Software: Adrenalin Edition 23.4.1 появился накануне и кроме поддержки новых игр принёс несколько важных исправлений. В первую очередь стоит отметить наличие в этой версии дополнительных оптимизаций для The Last of Us Part 1. Ранее компания представила их в отдельном специальном выпуске, теперь они включены в состав нового пакета. Также новый драйвер поддерживает шутер Meet Your Maker от Behaviour Interactive, релиз сегодня.
реклама
Инженеры AMD исправили проблему с размытием видео в веб-браузерах при использовании аппаратного ускорения, как отмечается, она могла проявляться на видеокартах Radeon RX 7900 XT и других. Также устранили недочёт, из-за которого оверлей с параметрами производительности мог пропасть после полноэкранного воспроизведения видео в клиенте Steam. Ещё одна проблема, о которой можно забыть, исчезновение курсора в программе для удалённого доступа Citrix Workspace.
К списку известных проблем добавились артефакты на поверхности воды в играх Hogwarts Legacy и Red Dead Redemption 2. В первом случае проблема характерна для таких видеокарт, как Radeon RX 580, а во втором — при использовании графического API Vulkan.
- Источники
- AMD