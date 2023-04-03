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Из-под крышки вытек припой — загадочный случай выхода из строя AMD Ryzen 9 7900X
Что стало причиной, пока непонятно.
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За последний месяц мы видели несколько отчётов о неудачном разгоне 3D V-Cache процессоров AMD, они моментально выходят из строя при повышении напряжения выше стандартного. Оба случая были связаны с отсутствием ограничений по допустимому напряжению, особое внимание стоит уделить недавнему отчёту, где говорится об отсутствии лимитов в программном обеспечении MSI Center и, вероятно, других подобных утилитах от производителей материнских плат. По неосторожности можно в пару кликов лишиться дорогостоящего процессора. Но сегодня не об этом, накануне известный под псевдонимом Der8auer энтузиаст и оверклокер рассказал на своём YouTube канале об очень необычном случае поломки процессора Ryzen 9 7900X — припой вытек из-под крышки и закоротил SMD компоненты.

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Причины этого остаются непонятными, специалист объяснил, что припой под крышкой процессора состоит преимущественно из индия, температура плавления которого находится около 156°C. Маловероятно, что процессор мог нагреться до такой температуры. Во-первых, должна была сработать защита, во-вторых, жидкость в используемой AIO системе охлаждения должна была закипеть. Der8auer проверил защиту по температуре на работоспособном процессоре AMD Ryzen 7600X и материнской плате Gigabyte X670E Aorus Xtreme, отметив довольно высокий порог её срабатывания — около 110…120°C.

Состояние припоя под крышкой всё-таки намекает на плавление. Источник: Der8auer, YouTube

До плавления индия всё ещё далеко, однако состояние припоя под тепло-распределительной крышкой почившего процессора всё-таки указывало на это, в частности, в нескольких точках были видны кратеры, вероятно, от лопнувших пузырьков. В комментариях к видео пользователи предположили, что причина может быть в составе сплава, который был нарушен, например, в него мог попасть компонент с более низкой температурой плавления.


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Недавно ещё один загадочный случай был описан на YouTube канале известного под псевдонимами VIK-On и VIK-Off специалиста по ремонту электроники: AMD Ryzen 7950X3D вышел из строя на материнской плате ASUS ROG Crosshair X670E Extreme, оставив в сокете прогар. Что стало причиной, тоже непонятно.

Источники
Der8auer, YouTube
El Chapuzas Informático
VIK-Off, YouTube
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#amd #процессоры #amd ryzen
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