Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Новое обновление DirectX 12 позволяет CPU и GPU одновременно получать доступ к видеопамяти
Это может значительно повысить производительность в новых играх.
рекомендации
Крутая 4070 Ti Gigabyte Aorus дешево - надо брать
3070 за 50 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 28 тр

Microsoft объявила о добавлении новых функций API DirectX 12 в предварительную версию инструментов Agility SDK 1.710.0-preview, в частности, это GPU Upload Heaps, которая в будущем может значительно повысить производительность DX12 игр, сообщает Tom’s Hardware.

реклама

Как объясняют специалисты, до недавнего времени центральный процессор не имел полного доступа к видеопамяти графического ускорителя, данные передавались по шине PCI блоками ограниченного размера. Ситуация изменилась с включением поддержки технологии Resizable BAR (Base Address Register), теперь центральный процессор имеет доступ ко всей видеопамяти.

Внедрение GPU Upload Heaps позволит центральному и графическому процессору одновременно работать с видеопамятью, это снизит использование системной оперативной памяти, поскольку центральному процессору больше не нужно делать для себя копию данных в ОЗУ, объясняет Tom’s Hardware, отмечая, что на данный момент невозможно предсказать степень влияния на производительность, но можно ожидать существенных положительных изменений, поскольку игры используют всё больше видеопамяти.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
13600K дешевле 30 тр в Регарде

На данный момент GPU Upload Heaps доступна для разработчиков с новейшими драйверами NVIDIA GeForce Game Ready 531.41 и Intel 31.0.101.4255 для графики Arc и Iris Xe, в случае AMD разработчики должны обратиться к менеджеру альянса AMD. Для включения новых технологий в играх, вероятно, потребуется какое-то время.

Источники
Microsoft
Tom's Hardware
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #intel #nvidia #видеокарты #microsoft #directx
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

ASUS представила платы TUF Gaming и Prime на чипсете AMD A620 сокета AM5
Англоязычный блогер продемонстрировал майнерский адаптер от AMD в майнинге Kaspa
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стремительный переход на расчет в юанях может говорить о скором окончании СВО
28
Минобороны РФ сообщило, что в зоне СВО была впервые сбита новая украинская ракета «Гром-2»
13
Китайская хакерская группа RedGolf может спонсироваться Китаем
+
МАГАТЭ не видит возможности защитить Запорожскую АЭС из-за увеличения концентрации военных
5
Словацкие истребители МиГ-29, переданные Украине, уже замечены в Харьковской области
4
В США испытали управляемый подкалиберный артиллерийский снаряд 155-мм дальностью 110км
32
Почему видеокарты AMD продаются хуже NVIDIA, и кто на самом деле делает лучшие видеокарты на рынке
24
Франция отказала Украине в экстрадиции украинского миллиардера из-за необъективных судов
1
Россия договаривается с КНДР о военных поставках в обмен на еду - Белый дом
16
Отставной офицер Британии высказал своё мнение о возможном нападении ВСУ на Крым
14
ВСУ «модернизируют» танки Leopard 2 советской системой динамической защиты «Контакт-1»
8
В ВСУ пожаловались на переоснащённые для ВКС РФ авиабомбы и попросили "добавить" самолётов Запад
2
В Пентагоне сообщили о завершении ускоренного курса обучения украинских военных управлению ЗРК Patriot
4
Турция ратифицировала вступление Финляндии НАТО, открыв ей дорогу в североатлантический альянс
13
Поврежденный российский космический корабль "Союз" вернулся на Землю
5
В Украине рассказали о военнослужащем, из-за халатности которого ВСУ потеряло 90 тонн авиатоплива
4
В сети появилась цена на Nvidia RTX 4070
+
Украина заранее отказалась от французских истребителей Mirage 2000 и назвала их устаревшими
+
В Госдепе США отреагировали на арест в России американского журналиста по подозрению в шпионаже
8
Отечественные производители электроники будут в приоритете на госзакупках
+

Популярные статьи

Управляемые авиабомбы запускаемые с истребителей Су-35 ВКС РФ методично "калибруют" укрепрайоны ВСУ
11
11 популярных процессоров, которые не стоит покупать новыми в 2023 году
31
Почему дистрибутивы Linux не способны конкурировать с Microsoft Windows
77
EMPRESS - русская хакерша, которая борется за бесплатное распространение игр
37
Чешский генерал раскритиковал западное оружие, включая танки Leopard и турецкие БПЛА Байрактар
7
Разделение Alibaba решило загадку Джека Ма – Asia Times
1
Возвращение блудного Radeon'a, или как видеокарты заполоняют мою квартиру
12
Об оперативной памяти ПК
11
Так ли умен ChatGPT: проверяю самостоятельно
18
1 апреля - День смеха или день дурака
12

Сейчас обсуждают

Константин Александрович
12:17
Главное, что бы не было смеха до слез. С дивана то хорошо писать, а мужикам нашим не просто. Ой как не просто.
Замминистра Украины пожаловался Германии на Россию – русские слишком быстро выпускают новые танки
Константин Александрович
12:16
Не говорите ерунды. 1500 новых танков. Если бы было так, то мы бы уже победили...
Замминистра Украины пожаловался Германии на Россию – русские слишком быстро выпускают новые танки
Ivan Hideo
12:15
Нормальные люди пишут на с,с++ этот дебил пишет на конструкторе, автор убейся я желаю тебе что бы твои статьи никогда больше не появлялись на сайте, и не занимайся программированием это не твое ты как...
ChimbaBench 1.3: Неопределённые работы над проектом и гиперактивный куб
Midnight Sun
12:14
Один только Нижний Тагил за прошлый год выпустил 1500 танков (новых, не считая модернизации). Сейчас выпуск увеличен. А это не единственный танковый завод в России.
Замминистра Украины пожаловался Германии на Россию – русские слишком быстро выпускают новые танки
llucul
12:14
Блин ,какой же бред ))) А ничего ,что протяжённость Украины с запада на восток более 1 000км ?. А радар на F-35 более 100км не бьёт . Как они собрались обнаруживать своим радаром рос.самолёты над Дон...
О том как F-35 в Польше будут корректировать пуски дальнобойных ракет с МиГ-29 в небе Украины
Леонид Слободов
12:12
Хорош ерунду писать.Вся проблема что мы слишком превозносим человеческий интеллект.На самом деле мудрость у людей явление скорее исключительное и у единиц .Так чем интеллект отличается от просто склад...
Так ли умен ChatGPT: проверяю самостоятельно
Андрей Филиппов
12:12
PyPI, NPM это репозитории Linux? Интересно...
Почему дистрибутивы Linux не способны конкурировать с Microsoft Windows
RedStone
12:11
Ресайзбар не позволяет получить доступ ко всей видеопамяти сразу, а расширяет окно (блок, как в статье) с 256МБ до 4ГБ
Новое обновление DirectX 12 позволяет CPU и GPU одновременно получать доступ к видеопамяти
Chato-b0t
12:09
Иными словами, белые западные мбваны желают безопасно летать на своих типа невидимых Фы-35 подальше от зоны БД, а оставшихся хохлопилотов-туземцев, усаженных в кабины МиГ-29 (кабины, надеюсь, заварят ...
О том как F-35 в Польше будут корректировать пуски дальнобойных ракет с МиГ-29 в небе Украины
Константин Александрович
12:08
Отлично. Давно пора.
Новое обновление DirectX 12 позволяет CPU и GPU одновременно получать доступ к видеопамяти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем