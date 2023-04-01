Microsoft объявила о добавлении новых функций API DirectX 12 в предварительную версию инструментов Agility SDK 1.710.0-preview, в частности, это GPU Upload Heaps, которая в будущем может значительно повысить производительность DX12 игр, сообщает Tom’s Hardware.
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Как объясняют специалисты, до недавнего времени центральный процессор не имел полного доступа к видеопамяти графического ускорителя, данные передавались по шине PCI блоками ограниченного размера. Ситуация изменилась с включением поддержки технологии Resizable BAR (Base Address Register), теперь центральный процессор имеет доступ ко всей видеопамяти.
Внедрение GPU Upload Heaps позволит центральному и графическому процессору одновременно работать с видеопамятью, это снизит использование системной оперативной памяти, поскольку центральному процессору больше не нужно делать для себя копию данных в ОЗУ, объясняет Tom’s Hardware, отмечая, что на данный момент невозможно предсказать степень влияния на производительность, но можно ожидать существенных положительных изменений, поскольку игры используют всё больше видеопамяти.
На данный момент GPU Upload Heaps доступна для разработчиков с новейшими драйверами NVIDIA GeForce Game Ready 531.41 и Intel 31.0.101.4255 для графики Arc и Iris Xe, в случае AMD разработчики должны обратиться к менеджеру альянса AMD. Для включения новых технологий в играх, вероятно, потребуется какое-то время.
- Источники
- Microsoft
- Tom's Hardware