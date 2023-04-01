Это может значительно повысить производительность в новых играх.

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Microsoft объявила о добавлении новых функций API DirectX 12 в предварительную версию инструментов Agility SDK 1.710.0-preview, в частности, это GPU Upload Heaps, которая в будущем может значительно повысить производительность DX12 игр, сообщает Tom’s Hardware.

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Как объясняют специалисты, до недавнего времени центральный процессор не имел полного доступа к видеопамяти графического ускорителя, данные передавались по шине PCI блоками ограниченного размера. Ситуация изменилась с включением поддержки технологии Resizable BAR (Base Address Register), теперь центральный процессор имеет доступ ко всей видеопамяти.

Внедрение GPU Upload Heaps позволит центральному и графическому процессору одновременно работать с видеопамятью, это снизит использование системной оперативной памяти, поскольку центральному процессору больше не нужно делать для себя копию данных в ОЗУ, объясняет Tom’s Hardware, отмечая, что на данный момент невозможно предсказать степень влияния на производительность, но можно ожидать существенных положительных изменений, поскольку игры используют всё больше видеопамяти.

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На данный момент GPU Upload Heaps доступна для разработчиков с новейшими драйверами NVIDIA GeForce Game Ready 531.41 и Intel 31.0.101.4255 для графики Arc и Iris Xe, в случае AMD разработчики должны обратиться к менеджеру альянса AMD. Для включения новых технологий в играх, вероятно, потребуется какое-то время.