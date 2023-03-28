У пользователей старых ОС будет актуальный веб-браузер практически до конца следующего года

Поддержка операционных систем Windows 7 и 8.1 была завершена Microsoft в начале этого года. В связи с этим бремя поддержки устаревших ОС сбросили с себя и разработчики многих приложений, в частности, завершилась поддержка Windows 7 и 8 веб-браузером с открытым исходным кодом Chromium, а он лежит в основе множества других браузеров, в частности, Google Chrome и Microsoft Edge.

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Альтернатива есть, новые версии Mozilla Firefox продолжают исправно выходить на перечисленных ОС, но было непонятно, сколько это продлится. Сегодня сотрудник Mozilla внёс некоторую ясность в этот вопрос: «Мы не будем прекращать поддержку Windows 7/Windows 8 до выхода Firefox 115 ESR, а Firefox 115 ESR будет поддерживать Windows 7/Windows 8 по крайней мере до 3 квартала 2024 года», — написал Майк Капли (Mike Kaply) на сайте отслеживания ошибок Mozilla Bugzilla, сообщает gHacks. При этом точные сроки окончания поддержки специалист не назвал, есть вероятность, что актуальные версии Firefox могут выходить для Windows 7 и 8 даже после 3 квартала 2024 года.

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Насколько эти операционные систему будут актуальны к указанному сроку, сложно сказать, разработчики всё большего количества приложений отказываются от поддержки устаревших ОС. Так сегодня стало известно, что с начала 2024 года новые версии игрового клиента Steam от Valve будут выходить без поддержки Windows 7 и 8, корни этого решения уходят к Google Chrome.