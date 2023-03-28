Это связано с обновлением Google Chrome Embedded.

Sigmund, Unsplash

Со следующего года приложение Steam игровой платформы компании Valve перестанет поддерживать устаревшие операционные системы Windows: «С 1 января 2024 года Steam официально перестанет поддерживать операционные системы Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1. После этой даты приложение Steam больше не будет работать на этих версиях Windows…», — говорится в официальном уведомлении. Это не удивительно, поскольку поддержка Windows 7 и 8.1 была завершена Microsoft в начале этого года, но причина даже не в этом, а в завершении поддержки этих операционных систем проектом Chromium — веб-браузером с открытым исходным кодом, который, в частности, является основой Google Chrome.

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Может возникнуть вопрос, как это связано с браузером. «Современные возможности Steam полагаются на встраиваемую модификацию Google Chrome Embedded, которая больше не работает на устаревших версиях Windows», — объясняет компания, также добавляя, что новые версии Steam будут работать только на современных и поддерживаемых обновлениями выпусках Windows: «…для будущих версий Steam потребуются обновления возможностей и безопасности Windows, присутствующие только в Windows 10 и более новых версиях».

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Возможно, какое-то время старый клиент будет продолжать работать и позволять запускать игры, но обновления могут коснуться и самих игр от Valve, например, Dota 2. Ранее в этом году специалисты компании Avast Software, разработчика программного обеспечения в области информационной безопасности, сообщили об эксплуатации опасной уязвимости старой версии JavaScript движка Google V8 в составе клиента Dota 2. Оказалось, что Valve использует сборку V8 от 2018 года. Не исключено, что будущие обновления сборки V8 в составе игр повлияют на их работоспособность в старых операционных системах.

Источники Valve PCGamer