А также улучшенная поддержка видеокарт Intel Arc A300, A500 и A700. Может быть, A500 всё-таки появится.

В новой версии AIDA64 v6.88, одной из самых популярных программ для диагностики и тестирования оборудования, разработчики добавили предварительную поддержку процессоров Intel Arrow Lake и Lunar Lake серий M и P для ноутбуков, сообщает Wccftech. Несколько дней назад в списке изменений другой популярной диагностической утилиты HWiNFO тоже обнаружили внедрение начальной поддержки процессоров Arrow Lake, в данном случае разработчики уточнили, что это касается конкретно настольных вариантов серии S. В соответствии с официально известными планами Intel, первые процессоры Meteor Lake появятся в этом году, а выход Arrow Lake запланирован на следующий год.

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Вокруг процессоров Meteor Lake и Arrow Lake ходит много слухов, как относительно сроков выхода, так и относительно серий, планируемых к выпуску, так что не исключены сюрпризы и более раннее появление Arrow Lake, которым на настольной платформе приписывают до 24 ядер в конфигурации 8P+16E.

Также в списке изменений привлекает внимание улучшенная поддержка видеокарт Intel Arc A300, A500 и A700. Если варианты A300 и A700 появились в продаже, то A500 до сих пор нет. Куда затерялся этот вариант, непонятно. Вполне возможно, что анонсированная Arc A580 могла бы стать отличной альтернативой GeForce RTX 3050 от NVIDIA.

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Среди других изменений в новой версии AIDA64 улучшенная поддержка процессоров Intel Sapphire Rapids и материнских плат LGA 4677, блоков питания MSI MEG Ai1000P и Ai1300P, видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti и в целом серии RTX 40 для ноутбуков, также улучшена поддержка AIO жидкостных систем Corsair.