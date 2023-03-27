Слухи о работе компании AMD над гетерогенными процессорами на прошедшей неделе получили дальнейшее развитие, в документации компании к мобильным APU семейства Phoenix нашли упоминание производительных и эффективных ядер, что похоже на схему именования компании Intel. Ранее энтузиасты находили в Сети, открытом коде и документации неизвестный процессор Phoenix 2 с сочетанием ядер 2P+4E, в частности, об этом сообщал Twitter* инсайдер @xinoassassin1. Теперь информатор опубликовал подробности, якобы для раннего инженерного образца этого процессора, сообщает Wccftech.
реклама
Говорится, что оба типа ядер основаны на архитектуре Zen 4, для эффективных используется модификация с меньшим объёмом кэш-памяти, возможно, это Zen 4c, которая была представлена для ориентированных на облачные вычисления серверных процессоров. В тестировании Cinebench R23 производительные ядра в среднем работают на частоте 4,2…4,3 ГГц с пиками до 4,7 ГГц. Частоты эффективных ядер намного ниже, около 2,5…3,0 ГГц, в пике до 4,0 ГГц. Что касается энергопотребления, оно было на уровне 15…20 Вт. Производительные ядра потребляли от 7 до 8 Вт, а эффективные около 5 Вт. Одноядерная производительность находится на уровне стандартных чипов Phoenix.
Вполне вероятно, что этот APU разрабатывается компанией на заказ. В прошлом уже наблюдалась похожая история, когда во внимание энтузиастов попал необычный APU Van Gogh, а затем оказалось, что это основа портативного игрового ПК Steam Deck от компании Valve. Можно даже предположить, что новый APU разрабатывается для Steam Deck 2 — работа над новой версией консоли была официально подтверждена и обновление процессорной части ей явно потребуется.
- Источники
- @xinoassassin1, Twitter*
- Wccftech
- * заблокирован в РФ