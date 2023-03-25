Похоже, есть все шансы, на появление гетерогенных процессоров от AMD.

Brian Jones, Unsplash

Intel успешно использует гибридную архитектуру в потребительских процессорах уже не одно поколение, гибко адаптируя различные модели для большей многопоточной производительности или большей эффективности. Компании AMD пока удаётся конкурировать, создавая процессоры только с одним типом ядер, но в будущем подход может измениться, некоторые подвижки видны уже сейчас, на примере асимметричной конструкции 3D V-Cache процессоров Ryzen 9 7950X3D и 7900X3D.

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Впервые применить гетерогенную конструкцию компания может в процессорах для ноутбуков и других портативных устройств, таких как карманные игровые консоли, появиться гибридный процессор может в семействе Phoenix или его продолжении. В руководстве AMD Processor Programming Reference (PPR) для процессоров Family 19h Model 70h (семейство Phoenix) упоминается гибридная архитектура с двумя типами ядер: Performance и Efficiency, — сообщает VideoCardz. Наименования в руководстве не обязательно будут совпадать с маркетинговыми, если такие процессоры вообще появятся.

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Ранее гибридную конструкцию приписывали необычному APU из семейства под кодовым названием Phoenix 2, не так давно образец отметился в системе распределённых вычислений, о чём писал ресурс Tom’s Hardware. Подлинность записи неясна, тем более, что тестирование проходило в виртуальной среде, если закрыть на это глаза, то неизвестный APU предлагал 2 производительных ядра и 4 эффективных. В случае AMD, объединение ядер не должно вызвать сложностей, в серверном сегменте у компании есть архитектура Zen 4c, которая является аналогом Zen 4 с меньшим объёмом кэш-памяти, что позволяет расположить больше ядер на той же площади.