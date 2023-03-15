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В Valve хотят улучшить дисплей Steam Deck, но OLED вариант сложен для реализации в текущем поколении
Слишком много связано с экраном.
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Edgar Almeida, Unsplash

В прошлом году сообщалось, что спрос на самую дорогую версию Steam Deck оказался выше ожиданий Valve, более того, некоторые из покупателей не отказались бы доплатить за ещё более навороченный вариант, например, часто встречались запросы на более качественный OLED дисплей. Инженеры Valve подтвердили, что дисплей находится в числе приоритетных улучшений новой версии портативного ПК, но Deck следующего поколения не стоит ожидать раньше, чем через несколько лет. Может ли появиться модификация оригинальной Deck с новым OLED дисплеем? Это не так просто, как многие думают, объяснил инженер Valve Пьер-Лу Гриффе (Pierre-Loup Griffais) изданию PC Gamer.

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Специалист снова отметил, что в компании хотят улучшить дисплей «…тоже хотим, чтобы он был лучше. Мы рассматриваем все варианты». Но это сложно, поскольку в устройстве такого малого форм-фактора всё построено вокруг дисплея, он является центром конструкции. «Я думаю, что люди смотрят на такие вещи, как на обновление, предполагая, что это простая замена…Но в действительности экран является основой устройства», «…это требует больших усилий для реализации».

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Вопрос не только в компоновке устройства, но и в реализации многих возможностей. Проектируя консоль инженеры выбирали компоненты и разрабатывали программное обеспечение под LCD дисплей, была отрегулирована подсветка, в частности, для комфортной игры при слабом освещении, реализована переменная частота обновления для увеличения времени автономной работы. Это всё реализуемо с OLED дисплеем, но его замена потянет за собой замену и некоторых других компонентов. Учитывая сказанное, журналисты PC Gamer считают маловероятным появление какой-то промежуточной версии Steam Deck с OLED экраном перед выходом полноценного второго поколения. Но не стоит исключать обновления с более качественным LCD дисплеем и какими-нибудь другими нововведениями.

Источники
PC Gamer
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#игры #valve #steam deck #портативный пк
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