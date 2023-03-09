Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Когда выйдет Steam Deck нового поколения и хватит ли оригинальной версии сил на новые игры
Рассказали сотрудники Valve в новом интервью.
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз
Petar Vukobrat, Unsplash

Разработчики Steam Deck уже не один раз подтвердили намерения выпустить в будущем новую версию портативного игрового ПК, в одном из интервью намекнув, что отдают больший приоритет дисплею и автономности, чем повышению производительности. Однако тесты новых сложных игровых проектов показывают, что запас производительности Steam Deck не так велик, в новой версии обновления аппаратного обеспечения не избежать. Похоже, разработчики понимают это и в новом интервью ресурсу Rock Paper Shotgun проектировщик Steam Deck Лоуренс Янг (Lawrence Yang) уже говорит, что успех Steam Deck «заставил нас ещё больше задуматься над тем, что можно улучшить», поэтому «настоящий Deck следующего поколения со значительным приростом "лошадиных сил" появится только через несколько лет».

реклама

Будет ли оригинальная Steam Deck справляться с нагрузкой в ближайшие годы? Пьер-Лу Гриффе (Pierre-Loup Griffais) даёт понять, что всё в руках разработчиков, очевидно, нужно поработать над проектом и внести дополнительные оптимизации, чтобы он лучше работал на Steam Deck. А поскольку Steam Deck очень близок к обычному компьютеру, такие оптимизации будут полезны для всего игрового сообщества. В таком случае, Steam Deck сможет достойно продержаться в течение всего жизненного цикла игровых консолей нового поколения.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

«Я считаю, что у Deck есть потенциал стать надёжной опорой на протяжении всего поколения, но работа, связанная с этим, сложнее, чем типичные настройки интерфейса для Deck…», «При этом разработчики игр могут извлечь выгоду из этой работы. Если высокотехнологичные игры текущего поколения смогут масштабироваться до Deck и при этом будут приносить отличные впечатления, это позволит добиться более плавной работы и на более широком спектре ПК, улучшив игровой опыт для всей базы геймеров», — объяснил Гриффе.

Источники
Rock Paper Shotgun
TweakTown
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#steam #valve #игровые консоли #steam deck
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Бета-обновление Steam Deck добавляет поддержку трассировки лучей в Doom Eternal
Обновление Steam Deck позволяет включить трассировку лучей в Doom Eternal
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин прокомментировал заявление Шойгу относительно дальнейшего наступления
38
Intel завершает разработку дизайна для техпроцессов Intel 20A и Intel 18A
4
Чешский наёмник о боях в Бахмуте: дрались лопатками, ножами и даже ботинками
11
Подразделения ЧВК Вагнер взяли под полный контроль всю восточную часть Артёмовска
2
Уехавшие от мобилизации в Грузию покидают страну из-за начавшихся протестов
43
Xiaomi представила новую умную лампу для пианистов
+
Пригожин восхитился стойкости украинских солдат в Бахмуте (Артёмовске)
46
NVIDIA готовит GeForce RTX 3060 с графическим процессором GA104 и памятью GDDR6X
6
Майнер из США арендовал атомную электростанцию и будет сжигать энергии как Сочи во время олимпиады
6
Нидерланды введут новые ограничения на поставку литографического оборудования в Китай к лету
+
Поддержавший грузинские протесты чиновник из Госдепа покинет свою должность
+
Надувные HIMARS, M777 и танки массово делают в Чехии для Украины
11
Процессоры Intel Panther Lake получат встроенный графический процессор Xe3-LPG
1
Snapdragon 8 Gen 3 будет иметь более высокую тактовую частоту, чем Apple A17 Bionic
+
GeForce GTX 1060 против новых игр – честное тестирование старой видеокарты, вышедшей 7 лет назад
4
46 смартфонов Xiaomi получили финальную прошивку MIUI 14 на Android 13 на утро 8 марта 2023г
1
Страны G7 пересмотрят потолок цен на российскую нефть
1
AMD бесплатно раздаёт The Last of Us Part I всем покупателям видеокарт RX 6000 и RX 7000
+
Ученые считают, что живые организмы во Вселенной не будут сильно отличаться от жизни на Земле
6
Politico: США рассматривают интеграцию передовых ракетных технологий в украинские МиГ
+

Популярные статьи

Самая опасная российская ракета ПВО С-400, готова к битве с Китаем
21
Почему Иран отказался от покупки российских ЗРК С-400 "Триумф"
7
Собираю игровой ПК для любых игр в 4К по цене GeForce RTX 4090 – системный блок против видеокарты
23
Япония намерена использовать ударные дроны для противодействия боевым самолетам Китая
1
Разгон ПК комплектующих не нужен, так как является бессмысленным и вредным занятием
50
12 оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых ПК весной 2023 года
15
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец. Часть 2
147
Microsoft закапывает Starfield и выбывает из гонки консолей
13
Атомные подводные лодки ВМФ РФ, появившиеся у берегов США, вызвали тревогу в Пентагоне
1
Dying Light 2: Stay Human - очень краткий обзор
4

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
14:57
Возмездие за то, что год назад они первыми уже получили и посмели сопротивляться?
В Минобороны подтвердили применение «Кинжалов» в ходе сегодняшнего «удара возмездия» в ответ на теракты в Брянской области
b2smile
14:56
И ты снова обосрался. Если ты не нашел - это не значит, что нет этого. И дальше всё в той же теме. Даже писать лень на твой высер ни о чём.
Лживая репутация Linux, накрутка рейтингов, и за что я хочу извиниться перед читателями
Андрей Филинский
14:53
Обидно будет ребятам, когда главнокомандующий примет решение продемонстрировать жест доброй воли и отдать Бахмут партнёрам ради чего-то важного.
ЧВК "Вагнер" выдавили украинские силы из населённого пункта Дубово-Василевка
X-Zes
14:44
до 1го апреля вроде ещё далеко
Органическая материнская плата для ПК на основе грибного мицелия стала реальностью
357caliber
14:44
За пять лет мх 4 не высохла. Опыт на i5 до 95Вт.
Обзор и сравнение новой термопасты Arctic MX-6 с Arctic MX-4. Часть 1
cozzafrenzylol
14:43
Poco F4, прилетело обновление. Вроде даже шустрее стал
46 смартфонов Xiaomi получили финальную прошивку MIUI 14 на Android 13 на утро 8 марта 2023г
Андрей Лифанов
14:31
Своей армии у нас нет, воюет чвк.. Денег украинцы больше заплатят, перейдут на их сторону... Ладно, худо бедно захватят они бахмут. Небольшой городок, сколько же они славянск и краматорск будут захват...
Шойгу уточнил, какие возможности откроются перед военными после взятия Бахмута
jsth
14:29
Не, хрюша форевер)
Сборки Windows 12 скоро будут доступны для тестирования в канале Canary Channel для инсайдеров
vitosol
14:20
"...подводные кабели, по которым передаются интернет-данные, являются "настоящей мировой информационной системой", и попытка России повредить их может быть расценена как "акт войны"". *По логике Запад...
Атомные подводные лодки ВМФ РФ, появившиеся у берегов США, вызвали тревогу в Пентагоне
Razg0n
14:07
А как же Lomonosov?
NVIDIA GeForce RTX 50-серии и AMD RDNA4 Radeon RX 8000 дебютируют с памятью GDDR7
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем