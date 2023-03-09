Рассказали сотрудники Valve в новом интервью.

Petar Vukobrat, Unsplash

Разработчики Steam Deck уже не один раз подтвердили намерения выпустить в будущем новую версию портативного игрового ПК, в одном из интервью намекнув, что отдают больший приоритет дисплею и автономности, чем повышению производительности. Однако тесты новых сложных игровых проектов показывают, что запас производительности Steam Deck не так велик, в новой версии обновления аппаратного обеспечения не избежать. Похоже, разработчики понимают это и в новом интервью ресурсу Rock Paper Shotgun проектировщик Steam Deck Лоуренс Янг (Lawrence Yang) уже говорит, что успех Steam Deck «заставил нас ещё больше задуматься над тем, что можно улучшить», поэтому «настоящий Deck следующего поколения со значительным приростом "лошадиных сил" появится только через несколько лет».

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Будет ли оригинальная Steam Deck справляться с нагрузкой в ближайшие годы? Пьер-Лу Гриффе (Pierre-Loup Griffais) даёт понять, что всё в руках разработчиков, очевидно, нужно поработать над проектом и внести дополнительные оптимизации, чтобы он лучше работал на Steam Deck. А поскольку Steam Deck очень близок к обычному компьютеру, такие оптимизации будут полезны для всего игрового сообщества. В таком случае, Steam Deck сможет достойно продержаться в течение всего жизненного цикла игровых консолей нового поколения.

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«Я считаю, что у Deck есть потенциал стать надёжной опорой на протяжении всего поколения, но работа, связанная с этим, сложнее, чем типичные настройки интерфейса для Deck…», «При этом разработчики игр могут извлечь выгоду из этой работы. Если высокотехнологичные игры текущего поколения смогут масштабироваться до Deck и при этом будут приносить отличные впечатления, это позволит добиться более плавной работы и на более широком спектре ПК, улучшив игровой опыт для всей базы геймеров», — объяснил Гриффе.