Внезапно, в новой Steam Deck упор на повышение производительности делать не планируют.

Petar Vukobrat, Unsplash

В этом году компания Valve выпустила портативный игровой ПК Steam Deck, устройство обрело популярность, несмотря на некоторые недочёты и нюансы. Накануне издание The Verge опубликовало большое интервью с разработчиками Steam Deck, Лоуренс Янг (Lawrence Yang) и Пьер-Лу Гриффе (Pierre-Loup Griffais) рассказали о настоящем и будущем портативного ПК, разработке новых устройств и многом другом.

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Работа над Steam Deck и выпуск обновлений активно продолжается: «…я думаю, что мы будем выпускать обновления до тех пор, пока есть люди, которые продолжают играть». Совместная с сообществом работа над дополнительными исправлениями для игр, разработка собственных программных решений иногда позволяют решить проблемы даже быстрее, чем на других платформах. Есть прогресс по расширению списка поддерживаемых многопользовательских игр с античитами, исправлено большинство проблем с microSD — внедрён новый способ форматирования.

Сейчас ведётся разработка звукового микшера для раздельной регулировки громкости приложений, возможность выбора профиля Bluetooth и кодека для беспроводных наушников, изучается возможность внедрения системы обмена между пользователями профилями работы оборудования. Список рассматриваемых нововведений большой, так что не стоит ожидать от Steam Deck стабильности традиционных игровых консолей — что-то постоянно будет меняться и добавляться, при этом наилучший опыт взаимодействия всегда в приоритете.

Разработчики учли сложности при замене аккумулятора и намерены изменить «рисунок» нанесения клея, чтобы аккумулятор было проще демонтировать. Рассматривается улучшение и других элементов, например, кнопки Steam и быстрого доступа в устройствах сборки от августа должны стать лучше, а неприятный шум вентилятора производства Delta удалось устранить пенопластовой прокладкой.

Успех Steam Deck возродил идеи создания игровых ПК и новой версии Steam Controller, в компании рассматривают концепции и рассчитывают на инициативу сторонних производителей после массового релиза дистрибутива SteamOS 3.

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Valve не беспокоит конкуренция, используемый в Steam Deck APU под кодовым названием Aerith энергоэффективнее ноутбучных APU, используемых конкурентами, а значительного их превосходства в производительности в компании пока не видят. Наоборот, Valve готова сотрудничать с производителями портативных устройств, если они захотят использовать SteamOS. В следующей версии Steam Deck упор хотят сделать на экран и автономность, цели увеличивать производительность нет, пока не будет уверенности в значительном выигрыше.