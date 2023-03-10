AMD Ryzen Threadripper Pro 5995WX покидает первое место.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

В середине февраля Intel представила линейку процессоров для рабочих станций Xeon Workstation семейства Sapphire Rapids во главе с разблокированным 56-ядерным W9-3495X. Получившие доступ к процессорам энтузиасты продемонстрировали впечатляющие возможности разгона и не менее впечатляющее пиковое энергопотребление платформы, достигающее в разгоне 1000 Вт. Уже тогда процессор в некоторых бенчмарках показывал результаты выше рекордов 64-ядерного AMD Ryzen Threadripper Pro 5995WX в HWBot. Теперь флагман Intel официально обновляет рейтинг Cinebench R23, оставляя Threadripper текущего поколения позади.

реклама

Рекорд Cinebench R23 был установлен греческой командой OGS во время мероприятия ASUS OC Gathering 2023, сообщает Wccftech. Стенд был построен вокруг материнской платы ASUS Pro WS W790E-SAGE SE, использовался комплект регистровой оперативной памяти DDR5-6800 G.Skill Zeta R5 общим объёмом 128 ГБ. Экстремальное охлаждение жидким азотом позволило поднять частоту Intel Xeon W9-3495X до 5,4 ГГц по всем ядрам и набрать 132484 балла в многопоточном тесте Cinebench R23. Этот результат примерно на 9…10% выше предыдущего рекорда Threadripper Pro 5995WX в 121215 баллов. Также Xeon W9-3495X обновил рейтинг процессоров 3DMark, на момент написания флагман Xeon Workstation занимает первые две строчки рейтинга Max threads.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Новая линейка Intel для рабочих станций действительно впечатляет, не только своей производительностью, но и возможностями, обеспечивая поддержку 8-каналльной DDR5 и 112 линий PCIe Gen5 в подсерии W3400. Процессоры W2400 немного скромнее, они поддерживают 4-канальную память и 64 линии PCIe Gen5. Теперь ход за компанией AMD, по слухам, новые Threadripper 7000 на базе архитектуры Zen 4 могут представить в сентябре, теоретически, AMD может выпустить 96-ядерную модель.

Источники HWBot 3DMark Wccftech