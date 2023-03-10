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56-ядерный Intel Xeon W9-3495X разогнали до 5,4 ГГц по всем ядрам — установлен рекорд Cinebench R23
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В середине февраля Intel представила линейку процессоров для рабочих станций Xeon Workstation семейства Sapphire Rapids во главе с разблокированным 56-ядерным W9-3495X. Получившие доступ к процессорам энтузиасты продемонстрировали впечатляющие возможности разгона и не менее впечатляющее пиковое энергопотребление платформы, достигающее в разгоне 1000 Вт. Уже тогда процессор в некоторых бенчмарках показывал результаты выше рекордов 64-ядерного AMD Ryzen Threadripper Pro 5995WX в HWBot. Теперь флагман Intel официально обновляет рейтинг Cinebench R23, оставляя Threadripper текущего поколения позади.

Источник: HWBot

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Рекорд Cinebench R23 был установлен греческой командой OGS во время мероприятия ASUS OC Gathering 2023, сообщает Wccftech. Стенд был построен вокруг материнской платы ASUS Pro WS W790E-SAGE SE, использовался комплект регистровой оперативной памяти DDR5-6800 G.Skill Zeta R5 общим объёмом 128 ГБ. Экстремальное охлаждение жидким азотом позволило поднять частоту Intel Xeon W9-3495X до 5,4 ГГц по всем ядрам и набрать 132484 балла в многопоточном тесте Cinebench R23. Этот результат примерно на 9…10% выше предыдущего рекорда Threadripper Pro 5995WX в 121215 баллов. Также Xeon W9-3495X обновил рейтинг процессоров 3DMark, на момент написания флагман Xeon Workstation занимает первые две строчки рейтинга Max threads.

Источник: 3DMark
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Новая линейка Intel для рабочих станций действительно впечатляет, не только своей производительностью, но и возможностями, обеспечивая поддержку 8-каналльной DDR5 и 112 линий PCIe Gen5 в подсерии W3400. Процессоры W2400 немного скромнее, они поддерживают 4-канальную память и 64 линии PCIe Gen5. Теперь ход за компанией AMD, по слухам, новые Threadripper 7000 на базе архитектуры Zen 4 могут представить в сентябре, теоретически, AMD может выпустить 96-ядерную модель.

Источники
HWBot
3DMark
Wccftech
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#intel #процессоры #разгон #intel xeon #рекорды
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