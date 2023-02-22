Всплеск энергопотребления во время тестирования превысил 1000 Вт.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Известный под псевдонимом Der8auer оверклокер и энтузиаст Роман Хартунг (Roman Hartung) посетил лабораторию Intel, чтобы немного разогнать новый флагманский процессор для рабочих станций Xeon w9-3495X. Процессоры Xeon Workstation семейства Sapphire Rapids были представлены на прошлой неделе, флагманская модель предлагает 56 ядер, пиковые частоты до 4,6…4,8 ГГц при базовом тепловом пакете 350 Вт, цена — около 5890 долларов США. Подробную информацию о линейке всё ещё разглашать нельзя, но Хартунг получил добро на небольшой эксперимент, возможно, неспроста, поскольку результат тестирования в Geekbench развеял все сомнения насчёт производительности процессоров.

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Тестировали Intel Xeon w9-3495X на инженерной платформе со 128 ГБ оперативной памяти DDR5-5600. Процессор был разогнан до 4,2 ГГц по всем ядрам и охлаждался жидкостной системой с 360-мм радиатором. Рассказывая об инженерной плате, Хартунг отметил удивительные возможности её сравнительно небольшой подсистемы питания, которая выдерживала огромные всплески мощности. Во время тестирования был зафиксирован кратковременный пик потребления всей системы около 1100 Вт — это мощность не только процессора, а всей системы из розетки, но процессор был основным потребителем. В среднем энергопотребление системы под нагрузкой находилось в диапазоне 650…700 Вт, а в простое — около 350 Вт.

Итоговый результат Geekbench 5 составил 53817 баллов в многопотоке и это больше текущего мирового рекорда 64-ядерного AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX в 48025 баллов. Процессор AMD был разогнан до 4350 МГц под кастомной системой жидкостного охлаждения и тестировался 8-канальной DDR4-3600 CL15. Что интересно, однопоточная оценка w9-3495X на частоте 4200 МГц составила 1600 баллов, 5995WX на частоте 4350 МГц выдал 1555 баллов. В заключение было отмечено, что тестируемый процессор был не розничным образцом, а платформа толком не настраивалась, так что можно добиться ещё куда лучших результатов. Также Хартунг протестировал Xeon w9-3495X в Cinebench R23, но уже в стоке и на другой платформе.

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