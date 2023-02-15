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Intel представила новые процессоры Xeon Workstation, до 56 ядер и есть модели с поддержкой разгона
Представлены две подсерии W-3400 и W-2400, самая младшая модель 6-ядерная.
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Intel официально представила процессоры Xeon W-3400 и W-2400 для рабочих станций, а также набор системной логики W790 для материнских плат LGA 4677. Процессоры Xeon W родственны представленным недавно серверным Xeon и входят вместе с ними в большое семейство Sapphire Rapids.

Источник: Intel Corporation (PDF)

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Слайд выше демонстрирует несколько классов устройств, в частности, начальный класс, где выделяются процессоры Core i5, i7 и i9 для настольных компьютеров и ноутбуков, как пригодные для решения профессиональных задач базового уровня — эти процессоры и системы на их основе массово доступны. Представленные Xeon W формируют два класса систем для решения уже более ресурсоёмких и сложных задач: для основной категории (Mainstream) рабочих станций предлагаются процессоры Xeon W-2400, для систем уровнем выше (Expert) предлагаются процессоры Xeon W-3400, а если и этого мало — возможно построить двухпроцессорную систему (Dual-Socket Expert) на новых серверных Xeon Scalable 4-го поколения.

Особенности процессоров и чипсета W790. Источник: Intel Corporation (PDF)

В обозначении моделей процессоров Xeon W-3400 и W-2400 компания придерживается уже знакомых правил, так самые производительные модели имеют обозначение w9, модели классом ниже w7, w5 и w3, что позволяет сразу определить их позиционирование в линейке.

Возможности только чипсета W790. Источник: Intel Corporation (PDF)

Процессоры Xeon W-3400 самые продвинутые — это многокристальные решения, построенные по технологии Embedded Multi-die Interconnect Bridge (EMIB). Процессоры W-3400 предлагают от 12 до 56 ядер, поддержку 8-канальной регистровой DDR5-4800 (до 4 ТБ) и 112 линий PCIe Gen5, здесь представлены модели w9, w7 и w5. В свою очередь, линейка Xeon W-2400 охватывает модели w7, w5 и w3 монолитной конструкции с количеством ядер от 6 до 24, поддержкой 4-канальной регистровой DDR5-4800 или 4400 (до 2 ТБ), 64 линий PCIe Gen5.

Источник: Intel Corporation (PDF)

В списке моделей есть отмеченные литерой X — они полностью разблокированы для тонкой настройки и разгона, поддерживается фирменная утилита Intel XTU. В частности, можно регулировать смещения для рабочих нагрузок, задействующих различные инструкции. К слову об инструкциях, процессоры Xeon W поддерживают AVX2, AVX512 и AMX (Bfloat16) для технологии ускорения глубокого обучения Intel Deep Learning Boost 3-го поколения. И в завершение темы разгона, платформа поддерживает модули памяти DDR5 RDIMM с XMP 3.0 профилями, в числе других возможностей: встроенный модуль Wi-Fi 6E и набор корпоративных технологий vPro.

О производительности расскажет видео выше, по данным Intel, новые процессоры до 28% быстрее прошлого поколения Xeon W в однопоточных нагрузках SPECrate 2017 и до 120% в многопоточных. В тестах SPECworkstation наибольшее преимущество 140% в финансовых алгоритмах и различных задачах молекулярной динамики. Что касается создания и обработки контента, наибольший прирост 131% в Maxon Cinema 4D и 123% в Chaos vRay. От 20% до 74% прирост в системах автоматизированного проектирования, от 25% до 75% в научных вычислениях.


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За рубежом процессоры доступны для предварительного заказа с сегодняшнего дня, продажи ожидаются в марте. Рекомендованная цена начинается от 359 долларов США за младшую модель Xeon w3-2423 и может достигать 5889 долларов США за флагманский Xeon w9-3495X.

Источники
Intel Corporation
Intel Xeon W Media Brief (PDF), Intel Xeon W Platform Brief (PDF)
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#intel #intel xeon #рабочие станции
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