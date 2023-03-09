Первые отчёты указывают на несовместимость с BIOS от оригинальных видеокарт и снижение максимального напряжения.

Некоторое время назад в Сети появились сообщения о появлении новых версий графических процессоров для некоторых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 серии. Это было довольно неожиданно, ведь новое поколение представили только недавно, что же стало причиной такого раннего обновления. По мнению специалистов, в новых версиях графических процессоров устранили ошибку в системе контроля вентиляторов, из-за которой компании потребовалось реализовывать дополнительную схему непосредственно на плате. Новые версии графических процессоров уже были замечены в составе видеокарт RTX 4070 и 4080, а теперь и RTX 4090 поставляется с обновлённым GPU, хотя предполагалось, что текущего флагмана линейки это не коснётся.

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О применении в GeForce RTX 4090 нового графического процессора сообщил пользователь Reddit под псевдонимом cavitysearch123, передаёт VideoCardz. Пользователь недавно получил новую видеокарту в исполнении Founders Edition и обнаружил, что она использует GPU под кодовым обозначением AD102-301 (старая версия имела номер 300). Отмечается несколько важных изменений:

Видеокарта имеет новый идентификатор в GPU-Z, идентификатор PCI устройства остался прежним, но изменился дополнительный номер. Прошивка BIOS от модели на базе оригинального AD102-300 невозможна. Максимальный предел мощности нового варианта ниже, чем у оригинального. Сообщается, что вместо 1,1 В максимальное напряжение составляет 1,07 В. Однако требуется больше вариантов, чтобы убедиться в этом. Видеокарта игнорирует повышение напряжения в MSI Afterburner и ASUS GPU Tweak.

Источники Reddit, cavitysearch123 VideoCardz * заблокирован в РФ