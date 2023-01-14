Недавние слухи о появлении новых модификаций графических процессоров NVIDIA Ada Lovelace начинают подтверждаться. Сообщалось, что номера версий новых GPU будут отличаться единицей на конце, например, обновлённой версией базового чипа AD103-300 для GeForce RTX 4080 станет AD103-301. Такой графический процессор был замечен ресурсом VideoCardz, он упоминается на сайте компании Gainward.
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Точной информации об отличиях между обновлённым и базовым вариантом практически нет. Утверждается, что обновлённый GPU позволит снизить стоимость видеокарты, поскольку не требует применения в схеме компаратора. Никаких изменений в характеристиках самого GPU, частотах, количестве функциональных блоков, не ожидается. Печатная плата, вероятно, изменится, компонентов станет меньше, утверждает VideoCardz со ссылкой на источники.
На сайте Gainward оба графических процессора AD103-300 и 301 присутствуют в спецификациях одних и тех же моделей GeForce RTX 4080 — для версии 301 не выпустили отдельные модели, как это было в семействе Ampere с видеокартами LHR, а значит отличий в графических процессорах не должно быть вообще. Для будущей GeForce RTX 4070 инсайдеры аналогично предсказывают применение графических процессоров AD104-250 и AD104-251. Информация о сроках выхода этих моделей разнится, производство могут начать в феврале, а выпустить в период с марта до середины года, коробка от RTX 4070 уже показалась в Сети.
- Источники
- Gainward
- VideoCardz