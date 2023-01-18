Ранее в Сети появилась информация о выпуске новой версии графического процессора (GPU) для видеокарт GeForce RTX 4080. В дополнение к существующему AD103-300 появился AD103-301, его заметили в технических характеристиках видеокарт на сайте компании Gainward. Также инсайдеры предсказывают, что аналогичным образом для RTX 4070 выпустят чипы AD104-250 и AD104-251.
реклама
По предположениям, новые GPU позволят убрать с печатной платы схему компаратора за счёт наличия необходимой логики внутри самого GPU, якобы это снизит себестоимость видеокарт на 1 доллар США. Кажется, экономия небольшая, но с учётом объёмов производства это может иметь смысл. Однако немецкий специалист Игорь Валлоссек (Igor Wallossek) Igor’s LAB считает, что первопричиной выпуска новых вариантов является недочёт, который нарушал контроль работы вентиляторов и потребовал для исправления реализацию дополнительной схемы компаратора на печатной плате.
Специалист объясняет, что маркировка компаратора U121, на эталонной печатной плате он располагается как раз-таки рядом с разъёмом для подключения вентиляторов и необходим для сравнения установленного ШИМ-сигнала с его фактическим значением — это контроль правильной работы вентилятора. Короче говоря, все видеокарты исправны, просто одна из второстепенных функций GPU была повторно реализована на плате из-за бага, а теперь этот баг исправляют внутри самого GPU, убирая дублирующую схему. Версия звучит довольно правдоподобно, но оставляет много вопросов.
- Источники
- Igor's LAB
- Wccftech