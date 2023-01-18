Первоначально баг исправили за счёт дополнительной схемы на печатной плате, а теперь его устраняют в самом GPU и отказываются от дублирующей схемы.

Vishnu Mohanan, Unsplash

Ранее в Сети появилась информация о выпуске новой версии графического процессора (GPU) для видеокарт GeForce RTX 4080. В дополнение к существующему AD103-300 появился AD103-301, его заметили в технических характеристиках видеокарт на сайте компании Gainward. Также инсайдеры предсказывают, что аналогичным образом для RTX 4070 выпустят чипы AD104-250 и AD104-251.

реклама

По предположениям, новые GPU позволят убрать с печатной платы схему компаратора за счёт наличия необходимой логики внутри самого GPU, якобы это снизит себестоимость видеокарт на 1 доллар США. Кажется, экономия небольшая, но с учётом объёмов производства это может иметь смысл. Однако немецкий специалист Игорь Валлоссек (Igor Wallossek) Igor’s LAB считает, что первопричиной выпуска новых вариантов является недочёт, который нарушал контроль работы вентиляторов и потребовал для исправления реализацию дополнительной схемы компаратора на печатной плате.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Специалист объясняет, что маркировка компаратора U121, на эталонной печатной плате он располагается как раз-таки рядом с разъёмом для подключения вентиляторов и необходим для сравнения установленного ШИМ-сигнала с его фактическим значением — это контроль правильной работы вентилятора. Короче говоря, все видеокарты исправны, просто одна из второстепенных функций GPU была повторно реализована на плате из-за бага, а теперь этот баг исправляют внутри самого GPU, убирая дублирующую схему. Версия звучит довольно правдоподобно, но оставляет много вопросов.