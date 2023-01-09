Появляется всё больше решений со скрытым подключением кабелей, начинает формироваться стандарт.

Ryutaro Uozumi, Unsplash

Похоже, дизайн материнских плат с разъёмами, расположенными на обратной стороне, набирает популярность. Для многих компьютерных энтузиастов важна не только производительность их ПК, но и то, как он выглядит. За последние годы компьютеры заметно преобразились, обилие RGB подсветки, встроенные LCD дисплеи и корпуса со стеклянными панелями, эстетику может нарушить вермишель из разных проводов. Расположение разъёмов на обратной стороне позволит частично решить эту проблему и первые такие проекты уже появились, например, Gigabyte Project Stealth и MSI Project Zero. Решения не совместимы с обычными компьютерными корпусами, в конструкцию нужно вносить изменения, требуется новый стандарт, а первые решения Gigabyte и MSI проприетарные.

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В качестве стандарта может устояться решение ASUS DIY-APE Revolution, сообщает Tom’s Hardware, отмечая, что компания могла сделать его открытым для других производителей, но точного подтверждения пока нет. На это намекает появление материнских плат DIY-APE от компаний Maxsun и MSI. Вариант DIY-APE H610 King от Maxsun выглядит довольно необычно из-за нестандартного форм-фактора, компания называет его YTX и на первый взгляд он представляет собой половину от полноразмерного ATX.

Практически все разъёмы выведены на обратную сторону печатной платы, не только питания, но и подключения других устройств. Спереди присутствует несколько разъёмов для подключения системы охлаждения процессора, M.2 разъёмы, два из которых предназначены для PCIe 3.0 x4 SSD накопителей и располагаются под крупным радиатором справа от слотов для установки оперативной памяти DDR4.

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Материнская плата MSI B650M APE WiFi отметилась на YouTube канале 古代装机猿_官方. В данном случае производитель придерживается стандартного mATX форм-фактора. Что интересно, логотипов MSI на плате нет, только брэндинг DIY APE. Что касается ASUS, в новой серии плат на базе чипсетов Intel 700 серии появится модель ASUS DIY-APE B760 Revolution, которую блогер тоже рассмотрел в другом обзоре. Возможно, будут и другие решения. Однако неизвестно, в каких регионах данные платы будут доступны, пока все обзоры из Китая.