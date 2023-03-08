Ставка окупилась и теперь компания пожинает плоды, укрепляя лидерство в сфере искусственного интеллекта.

Vishal Bansal, Unsplash

NVIDIA укрепляет лидерство в сфере искусственного интеллекта, выступая одним из главных поставщиков решений для таких передовых разработок, как ChatGPT. В своём интервью CNBC генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) рассказал об окупившейся ставке на искусственный интеллект, специалист верил в грядущие изменения и заблаговременно направил усилия команды в нужное русло.

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«У нас хватило мудрости подключить к этому [прим. к работе над ИИ] всю компанию», — говорит Хуанг, отмечая, что усиленно заниматься ИИ в NVIDIA начали более десяти лет назад: «Уже на раннем этапе, около десяти лет назад, мы поняли, что этот способ решения задач в области программного обеспечения может изменить все. И мы изменили компанию снизу доверху и по всем направлениям. Каждый чип, который мы разрабатывали, был ориентирован на искусственный интеллект». Хуанг не считает, что на данное решение могли повлиять какие-либо прогнозы: «Мы просто верили, что когда-нибудь появится что-то новое, а все остальное требует некоторой интуиции».

Интуиция не подвела руководителя NVIDIA, компания должна быть довольна поставками тысяч дорогостоящих ускорителей вычислений, что позволяет продолжать активное развитие в этом направлении. С десяток тысяч ускорителей A100 семейства Ampere сейчас обеспечивают работу ChatGPT, чат-бот является невероятным инструментом, который при правильном подходе может стать отличным компаньоном и помощником. Дальше больше, в интервью Хуанг напомнил о новом ускорителе H100 на базе архитектуры Hopper — суперкомпьютеры на его основе смогут обрабатывать и ускорять естественно-языковые модели на основе архитектуры «Трансформеров» (Transformer) невероятных масштабов.

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Hopper представили в марте прошлого года, графический процессор H100 изготавливается TSMC с применением технологии 2.5D упаковки CoWoS и содержит 80 миллиардов транзисторов. В решении впервые применили HBM3 память, стеки общим объёмом 80 ГБ имеют пропускную способность около 3 ТБ/с. Также NVIDIA внедрила поддержку нового формата данных FP8 и смешанных FP8 и FP16 вычислений для ускорения обучения огромных моделей Transformer. Кроме того, NVIDIA представила «суперчип» Grace Hopper, объединяющий ускоритель H100 с первым процессором NVIDIA для дата-центров Grace — 144 ядра ARM v9.