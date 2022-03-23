Супермодуль также позволяет объединить один вычислительный процессор вместе с графическим H100!

NVIDIA во время конференции GTC 2022 представила свой первый процессор для дата-центров Grace, он предназначен для обработки огромных объёмов данных. Grace может использоваться в «суперчип» (англ. Superchip) модулях — блоках, сочетающих два процессора Grace, так называемая конфигурация Grace CPU Superchip, или комбинацию Grace Hopper вычислительного и графического процессора. Чипы соединяются с помощью межсоединения NVLink C2C (Chip-to-Chip) с пропускной способностью 900 ГБ/с. Grace CPU Superchip объединяет 144 ядра ARM v9 и 396 МБ кэш-памяти, поддерживается память LPDDR5X с коррекцией ошибок, пропускная способность достигает 1 ТБ/с.

реклама

Компания использовала Grace и Hopper для создания различных конфигураций, чтобы охватить множество разнохарактерных рабочих нагрузок. Были представлены варианты, сочетающие только Grace CPU Superchip или Grace Hopper, вариант Grace 2xHopper тоже возможен, ещё в трёх вариантах Grace CPU Superchip комбинируется с различным количеством SXM модулей с графическим процессором H100, таких модулей в одной системе может быть до восьми штук.

По данным NVIDIA, Grace CPU Superchip в тесте SPECrate@2017_int_base показывает результаты в 1,5 раза лучше двух процессоров в современной системе NVIDIA DGX A100, в ней используются 64-ядерные процессоры AMD EPYC. Энергопотребление всего модуля, включая память, составляет 500 Вт, модуль обеспечивает в два раза большую производительность на ватт, по сравнению с современными процессорами. Ожидается, что решения на основе «суперчипов» будут доступны в первой половине 2023 года.

анонсы и реклама В полтора раза подешевела RTX 3060 RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке Core i9 11900K вдвое подешевел Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке -176 000р на топовый смарт Samsung Core i3 на треть подешевел в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -55000р на RTX 3060 В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь



