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ASUS обновляет BIOS плат Intel 700/600 для поддержки модулей DDR5 24 ГБ и новых комплектов Corsair
Corsair выпустила парные комплекты DDR5-7000 на 48 ГБ, но такая скорость доступна только новым процессорам.
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Asus сообщила о выпуске обновлений BIOS для всей линейки материнских плат на базе чипсетов Intel 700 и 600 серии в целях обеспечения поддержки модулей оперативной памяти DDR5 объёмом 24 ГБ, которые также называют небинарными или модулями промежуточного объёма. Обновления разрабатывались в сотрудничестве с компанией Corsair, в частности, чтобы обеспечить совместимость с высокоскоростными комплектами Corsair Vengeance DDR5-7000 объёмом 48 ГБ (2×24 ГБ). Запуск комплекта на полной скорости 7000 МТ/с возможен на платах 700 серии с процессорами Intel Core 13-го поколения. Также в ассортименте Corsair представлены комплекты DDR5-5200 и 5600 объёмом до 192 ГБ (4×24 ГБ), такие скоростные характеристики доступны и для процессоров Core 12-го поколения.

Источник: Asus

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«Простое обновление BIOS — это все, что вам нужно, чтобы полностью раскрыть потенциал этих новых комплектов памяти. Мы тесно сотрудничали с Corsair в разработке их будущих наборов памяти 2x24 ГБ и подтвердили, что вся наша линейка может поддерживать до 48 ГБ ОЗУ DDR5 со скоростью 7000 млн транзакций в секунду или до 192 ГБ ОЗУ DDR5 со скоростью 5600 млн транзакций в секунду…», — говорится на сайте Asus Edge Up.

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На данный момент новые версии BIOS доступны для материнских плат Z790, необходимые обновления BIOS для DDR5 плат H770 и B760, а также DDR5 плат 600-серии ожидаются в ближайшее время. Что касается нового комплекта памяти Corsair Vengeance DDR5-7000 (CL40) на 48 ГБ, в интернет магазине компании для зарубежного рынка вариант без подсветки оценивается примерно в 275 долларов США.

Источники
ASUS и ASUS Edge Up
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#intel #asus #материнские платы #corsair
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