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Кулер JONSBO HX5230 способен отвести до 230 Вт тепла и поставляется с термопастой Thermal Grizzly
Также в комплекте довольно производительный вентилятор.
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Компания JONSBO представила башенный процессорный кулер HX5230 с пятью 6-мм тепловыми трубками и производительностью до 230 Вт. Кулер поставляется с одним 120-мм вентилятором, который использует гидродинамический подшипник и развивает воздушный поток до 83,04 кубических футов в минуту (CFM). Скорость вращения регулируется в диапазоне 700…1800 об/мин, максимальный уровень шума 37,6 дБ, а максимальное давление 2,68 мм вод. ст. Теплообменная поверхность кулера площадью 7000 см2 состоит из 55 алюминиевых пластин и сверху закрывается декоративной алюминиевой крышкой, которая стилизована под фрезерованный металл и имеет логотип бренда. В основании кулера медная тепло-распределительная пластина.

Источник: JONSBO

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С установленным вентилятором кулер имеет размеры 128×75×158 мм, конструкция не препятствует высоким модулям памяти и весит 704 г. Кулер выполнен полностью в чёрном цвете и не имеет какой-либо подсветки, что делает его идеальным выбором для тех, кто устал от мерцания RGB светодиодов. Отдельного внимания заслуживает комплект поставки, кроме системы креплений для разъёмов Intel LGA 115X/1200/1700 и AMD AM4/AM5 в него входит премиальная термопаста Thermal Grizzly Hydronaut. Цена JONSBO HX5230 не уточняется.

Источники
JONSBO
The FPS Review
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#системы охлаждения #jonsbo
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