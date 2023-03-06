Платформа AM4 будет актуальна ещё несколько лет.

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benjamin lehman, Unsplash

Платформа AMD AM4 продолжает пользоваться спросом среди потребителей, несмотря на выход более продвинутой AM5. Во многом это объясняется широкой пользовательской базой, которая за счёт совместимости новых процессоров со старыми материнскими платами активно переходит с моделей Ryzen первых поколений на новые, более актуальные. Велик спрос на Ryzen 7 5800X3D, первый потребительский процессор AMD с 3D V-Cache является прекрасным выбором для игрового компьютера. Представители AMD ранее отмечали, что AM4 ещё долго будет актуален и даже не отрицали возможности появления новых моделей. Судьбой платформы AM4 поинтересовались журналисты HotHardware в интервью с Дэвидом Макафи (David McAfee), вице-президентом и главным руководителем направления клиентского бизнеса AMD, задав специалисту вопрос о возможности выхода новых 3D V-Cache процессоров в серии Ryzen 5000.

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Специалист отметил, что в компании были удивлены объёмами продаж процессоров AM4 в четвёртом квартале, в частности, росту спроса на Ryzen 7 5800X3D. Развитие семейства потребительских процессоров является постоянной темой обсуждений в компании и на данный момент серии Ryzen 5000 и 7000 рассматриваются как взаимно дополняющие друг друга — они формируют разные сегменты в разных ценовых категориях, расширяя выбор для потребителей. Макафи признаёт, что AM4 очень жизнеспособная платформа, которая будет актуальна ещё несколько лет, но не ожидает, что для неё будут представлены дополнительные 3D V-Cache процессоры.

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