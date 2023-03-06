В тестовых сборках он уже внедряется.

Ранее инсайдеры заметили, что Microsoft работает над поддержкой файловой системы ReFS и виртуальных дисков в Windows 11, в новой тестовой сборке обнаружили дополнительные подробности. Разрабатывается возможность создавать так называемые «диски для разработчиков» Dev Drive — это виртуальные диски VHD. Как сообщает Deskmodder со ссылкой на Twitter* блогера @thebookisclosed, в настройках операционной системы уже реализуются элементы пользовательского интерфейса, необходимые для создания таких дисков, соответствующие пункты размещают в разделе системных настроек.

реклама

Кроме того, авторы ресурса отметили, что Microsoft идёт по пути внедрения в операционную систему большего количества возможностей на базе искусственного интеллекта (ИИ). Накануне стало известно, что ИИ планируется использовать для создания объёмных эффектов изображений рабочего стола. В настройках Windows 11 уже присутствуют нужные переключатели, в частности, в конфиденциальности и безопасности можно выбрать, какие службы и приложения могут получить доступ к интерфейсу.

Источники @thebookisclosed, Twitter* Deskmodder * заблокирован в РФ