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В настройках Windows 11 появится интерфейс для создания виртуального жёсткого диска
В тестовых сборках он уже внедряется.
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Ранее инсайдеры заметили, что Microsoft работает над поддержкой файловой системы ReFS и виртуальных дисков в Windows 11, в новой тестовой сборке обнаружили дополнительные подробности. Разрабатывается возможность создавать так называемые «диски для разработчиков» Dev Drive — это виртуальные диски VHD. Как сообщает Deskmodder со ссылкой на Twitter* блогера @thebookisclosed, в настройках операционной системы уже реализуются элементы пользовательского интерфейса, необходимые для создания таких дисков, соответствующие пункты размещают в разделе системных настроек.

Источник: @thebookisclosed, Twitter* и Deskmodder

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Кроме того, авторы ресурса отметили, что Microsoft идёт по пути внедрения в операционную систему большего количества возможностей на базе искусственного интеллекта (ИИ). Накануне стало известно, что ИИ планируется использовать для создания объёмных эффектов изображений рабочего стола. В настройках Windows 11 уже присутствуют нужные переключатели, в частности, в конфиденциальности и безопасности можно выбрать, какие службы и приложения могут получить доступ к интерфейсу.

Источники
@thebookisclosed, Twitter*
Deskmodder
* заблокирован в РФ
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#windows 11
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