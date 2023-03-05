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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

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3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

В свежей предварительной версии Windows 11 энтузиасты обнаружили заготовки для потенциального применения возможностей искусственного интеллекта (ИИ) в целях персонализации. Есть несколько намёков на использование ИИ для создания эффектов фона рабочего стола, например, дополнительный объём и параллакс, сообщает Neowin. На данный момент задействовать новые настройки невозможно, придётся ждать следующие сборки.

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Пока непонятно, потребуются ли для новых возможностей специальные нейронные сопроцессоры, тем не менее, содержание новых настроек «использовать ИИ, когда он доступен» может означать, что специальное оборудование может потребоваться.

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Нейронные сопроцессоры начали появляться в новых ноутбуках. Так AMD ранее представила мобильную серию Ryzen 7040HS (Phoenix), в эти процессоры встроен ИИ сопроцессор Xilinx. Что интересно, в процессорах Ryzen 7045HS (Dragon Range) такого сопроцессора нет, как и в настольных процессорах Ryzen. Когда-то Intel говорила о выделенном блоке ускорения ИИ в виде M.2 платы расширения для новых материнских плат и процессоров Raptor Lake, но что-то пока ничего такого не появилось. В процессорах Intel Meteor Lake, которые ожидаются в конце года, ИИ ускоритель ожидают в виде встроенного блока VPU (Versatile Processing Unit).

Источники Neowin