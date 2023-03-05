В свежей предварительной версии Windows 11 энтузиасты обнаружили заготовки для потенциального применения возможностей искусственного интеллекта (ИИ) в целях персонализации. Есть несколько намёков на использование ИИ для создания эффектов фона рабочего стола, например, дополнительный объём и параллакс, сообщает Neowin. На данный момент задействовать новые настройки невозможно, придётся ждать следующие сборки.
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Пока непонятно, потребуются ли для новых возможностей специальные нейронные сопроцессоры, тем не менее, содержание новых настроек «использовать ИИ, когда он доступен» может означать, что специальное оборудование может потребоваться.
Нейронные сопроцессоры начали появляться в новых ноутбуках. Так AMD ранее представила мобильную серию Ryzen 7040HS (Phoenix), в эти процессоры встроен ИИ сопроцессор Xilinx. Что интересно, в процессорах Ryzen 7045HS (Dragon Range) такого сопроцессора нет, как и в настольных процессорах Ryzen. Когда-то Intel говорила о выделенном блоке ускорения ИИ в виде M.2 платы расширения для новых материнских плат и процессоров Raptor Lake, но что-то пока ничего такого не появилось. В процессорах Intel Meteor Lake, которые ожидаются в конце года, ИИ ускоритель ожидают в виде встроенного блока VPU (Versatile Processing Unit).
- Источники
- Neowin