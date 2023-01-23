Ранее ReFS была доступна только на серверных редакциях.

Операционные системы семейства Windows NT идут рука об руку с разработанной Microsoft файловой системой NTFS. Она стала стандартом для Windows, многие пользователи этого семейства ОС даже не задумываются, что выбирать при форматировании накопителя. Однако в 2011-2012 году компания представила новую файловую систему под названием Resilient File System или ReFS. Она обладает рядом преимуществ и, по данным Microsoft, призвана максимизировать доступность, эффективность масштабирования и целостность данных.

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Изначально ReFS внедрили в серверные версии операционных системам Windows, но, возможно, пришло время реализовать поддержку ReFS для обычных пользователей, во всяком случае, в тестовой сборке Windows 11 25281 на канале Dev соответствующие изменения были замечены, передают gHacks и Neowin со ссылкой на сообщение пользователя Twitter* под псевдонимом Xeno. Поддержка ReFS не включена по умолчанию и является скрытой функцией, для активации энтузиасты предлагают воспользоваться сторонней утилитой, код которой доступен на GitHub.

В числе преимуществ ReFS: максимальный размер томов и файлов 35 петабайт против 256 терабайт NTFS; поддержка клонирования блоков, что должно ускорить операции копирования и одновременно снизить нагрузку; поддержка функции Sparse VDL, которая позволяет очень быстро заполнять нулями большие файлы, в частности, это ускорит создание виртуальных дисков фиксированного объёма; поддержка моментальных снимков на уровне файлов. Это только некоторые из преимуществ.

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На данный момент неизвестны планы Microsoft по внедрению поддержки ReFS в операционные системы Windows 11, соответственно неизвестны ни сроки внедрения, ни какие редакции могут получить поддержку. Как отметил Xeno, одной из самых ранних известных сборок, содержащих ReFS, была сборка Windows 8 7875 от ноября 2010 года. Так что не факт, что поддержка появится скоро.

Источники @XenoPanther в Twitter* gHacks Neowin * заблокирован в РФ