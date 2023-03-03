NVIDIA недавно выпустила драйвера, включающие технологию RTX Video Super Resolution на видеокартах GeForce RTX 40 и 30 серии. Официально заявлена совместимость с браузерами Google Chrome и Microsoft Edge на основе движка Chromium 110 и новее, которые позволят пользователям масштабировать видео низкого разрешения до более высокого. Похоже, что аналогичная технология разрабатывается компанией Intel. Пользователь Twitter* @SquashBionic заметил в баг-трекере Chromium работу по реализации ИИ-масштабирования с ускорением на базе графических процессоров Intel Gen9 и более современных.
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Обсуждение технологии Intel Video Processor Super Resolution началось ещё в апреле прошлого года, в частности, специалисты планировали сделать её пригодной для облачных игр, упоминая Edge Clarity Boost в качестве примера. Поскольку масштабирование задействует графический процессор и увеличивает энергопотребление, на ноутбуках активация происходит только при питании от сети.
Работоспособность и степень готовности Intel Video Processor Super Resolution на данный момент неизвестны, владельцы совместимых графических процессоров могут на свой страх и риск попробовать задействовать технологию, запустив браузер с ключом
--enable-features=IntelVpSuperResolution. Некоторые из любопытных пользователей уже успели отчитаться о непредсказуемом поведении своих ноутбуков после эксперимента, кто-то отметил увеличение нагрузки на графический процессор, но без какого-либо влияния на качество видео. Также есть информация, что поддержка на самом деле ограничена более современной интегрированной графикой, начиная от поколения Gen11 — процессоры Ice Lake и новее.
- Источники
- Chromium
- @SquashBionic, Twitter*
- * заблокирован в РФ