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Intel внедряет в Chromium ИИ масштабирование видео с ускорением на графическом процессоре
Похоже, готовится аналог NVIDIA RTX Video Super Resolution.
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NVIDIA недавно выпустила драйвера, включающие технологию RTX Video Super Resolution на видеокартах GeForce RTX 40 и 30 серии. Официально заявлена совместимость с браузерами Google Chrome и Microsoft Edge на основе движка Chromium 110 и новее, которые позволят пользователям масштабировать видео низкого разрешения до более высокого. Похоже, что аналогичная технология разрабатывается компанией Intel. Пользователь Twitter* @SquashBionic заметил в баг-трекере Chromium работу по реализации ИИ-масштабирования с ускорением на базе графических процессоров Intel Gen9 и более современных.

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Обсуждение технологии Intel Video Processor Super Resolution началось ещё в апреле прошлого года, в частности, специалисты планировали сделать её пригодной для облачных игр, упоминая Edge Clarity Boost в качестве примера. Поскольку масштабирование задействует графический процессор и увеличивает энергопотребление, на ноутбуках активация происходит только при питании от сети.

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Работоспособность и степень готовности Intel Video Processor Super Resolution на данный момент неизвестны, владельцы совместимых графических процессоров могут на свой страх и риск попробовать задействовать технологию, запустив браузер с ключом --enable-features=IntelVpSuperResolution. Некоторые из любопытных пользователей уже успели отчитаться о непредсказуемом поведении своих ноутбуков после эксперимента, кто-то отметил увеличение нагрузки на графический процессор, но без какого-либо влияния на качество видео. Также есть информация, что поддержка на самом деле ограничена более современной интегрированной графикой, начиная от поколения Gen11 — процессоры Ice Lake и новее.

Источники
Chromium
@SquashBionic, Twitter*
* заблокирован в РФ
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#intel #видеокарты #масштабирование #video super resolution
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