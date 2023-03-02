Обновление набора драйверов чипсета AMD принесло оптимизации не только для новых процессоров Ryzen 7000 с 3D V-Cache, но и обычных моделей. Участники сообщества издания PC Games Hardware полагают, что решение о несимметричной установке дополнительного кэша только на один из кристаллов с ядрами Ryzen 9 7950X3D и 7900X3D привело к необходимости доработки планировщика и алгоритма работы технологии Collaborative Processor Performance Control (CPPC) для правильного распределения нагрузки между кристаллами процессоров.
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В частности, обновление может решить проблемы, из-за которых процессоры AMD с двумя кристаллами CCD в играх могли смотреться хуже вариантов с одним кристаллом. Это касается не только флагманов новейшей серии, но и чиплетных процессоров AMD всех предыдущих поколений, объясняет пользователь Blackfirehawk, отмечая улучшение частоты кадров и более плавный геймплей в Warzone 2 на своей системе с Ryzen 9 5950X после установки нового драйвера.
Пользователь форума под псевдонимом Mossen отметил, что с новым драйвером его AMD Ryzen 9 7950X в играх The Witcher 3 и Anno 1800 загружен наполовину — преимущественно только один быстрейший CCD0. Напротив, в Hitman 3 загружаются все ядра, поскольку игра хорошо использует много потоков. Окончательные выводы на данный момент делать преждевременно, потребуется детальное сравнение производительности процессоров на старом и новом драйвере чипсета, теоретически, многокристальные процессоры AMD теперь должны работать гораздо лучше.
- Источники
- Форум PC Games Hardware
- @CapFrameX, Twitter*
- * заблокирован в РФ