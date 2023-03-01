Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Team Group представила DDR5 ECC RDIMM модули памяти с поддержкой профилей Intel XMP 3.0 до 6800 МГц
Модули ориентированы на рабочие платформы с процессорами Intel Sapphire Rapids.
рекомендации
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Team Group объявила о выпуске новых модулей регистровой памяти DDR5 ECC R-DIMM. Частота модулей была повышена до 5600 МГц в соответствии со стандартными спецификациями JEDEC, но кроме этого присутствует полная поддержка профилей Intel XMP 3.0 для разгона с максимальной частотой 6800 МГц. Компания сотрудничала с производителем материнских плат ASRock для проверки совместимости модулей с новыми платформами Intel для рабочих станций на основе процессоров Xeon 4-го поколения, а также Xeon Workstation и предназначенных для них материнских плат W790.

Источник: Team Group

реклама

Процессоры Intel Xeon W были представлены в середине февраля, компания ASRock также представила LGA 4677 материнскую плату W790 WS. Платы на базе чипсета W790 для рабочих станций поддерживают разгон процессора и настройку тактовой частоты памяти DDR5 ECC R-DIMM.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Новые модули выпускаются в вариантах с объёмом 16 ГБ и 32 ГБ, профилями XMP 3.0 с частотой 6400 МГц и 6800 МГц. Память Team Group DDR5 ECC R-DIMM отличается наличием позолоченных контактов, двойным ECC и оснащается точным датчиком температуры для мониторинга и предотвращения проблем из-за перегрева при работе на повышенных частотах.

Источники
Team Group
TechPowerUp
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #ddr5 #оперативная память #team group
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Первые тесты игрового процессора Ryzen 9 7900X3D — быстрее Core i9-13900K в ряде игр
Dell обновила ноутбуки XPS 15 и XPS 17 чипами Intel 13-го поколения и видеокартами Nvidia RTX 40
Intel выпустила WHQL драйверы Arc с поддержкой Destiny 2: Lightfall и Wo Long: Fallen Dynasty
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Есть силы, которые умышленно «подсушивают ЧВК «Вагнер» – Пригожин поведал о наборе новобранцев
71
Китай и Турция стали главными поставщиками электроники в Россию
+
Евгений Пригожин подтвердил своё спонсирование проекта "Видеопереворот"
12
В рамках подготовки к конфликту на Тайване китайцы показали, как взрывали Северные Потоки
1
Китайский истребитель более часа преследовал самолет-шпион ВВС США с американскими репортёрами
2
ВСУ начали минировать подбитую западную технику
4
Главные ошибки геймеров при выборе видеокарты – почему GeForce RTX 3060 Ti дешевле GeForce RTX 3060
17
Гаубице Д-30 требуется менее 2-х минут на огневую подготовку после получения информации о противнике
1
В Украину прибыли старые Leopard 2А4, выпущенные больше 35 лет назад
60
Минобороны: За сутки ВС РФ поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ
2
Виктория Нуланд: Вдова президента Украины сможет получить гражданство США по ускоренной процедуре
4
Упавший в подмосковье БПЛА UJ-22 свидетельствует о том, что Запад ищет эскалации
2
Microsoft ошибочно разослала обновление до Windows 11 на неподдерживаемые устройства
1
GELID выпустила 240-мм AIO систему охлаждения с производительностью 240 Вт и ценой 85 Евро
3
Белорусский ВПК собирается организовать серийное производство беспилотников
+
На сайте AMD у процессоров Ryzen 7040HS снизилась частота интегрированной графики
4
Проукраинские активисты скинули цветы с Т-72 у посольства России в Берлине и затеяли потасовку
8
Автомобили Mercedes станут мобильными офисами – инструменты Cisco будут интегрированы в мультимедиа
1
Что именно произошло за последние сутки на аэродроме Мачулищи, где базируется ДРЛО A-50
1
GeForce RTX 4070 Ti vs GeForce RTX 3070 Ti – Выбираем правильную видеокарту для 2К-монитора
14

Популярные статьи

Истребители Су-57 ВКС РФ сбивают ракетами Р-37М самолеты ВСУ один за другим - Британская разведка
31
Почему китайские ПТРК HJ-12 станут лучшим ответом ВС РФ на атаки бронетехники ВСУ - Military Watch
13
10 самых надежных и долговечных SSD-накопителей большого объема
17
Китай поставляет России сотни разведывательно-ударных БПЛА - Пентагон
6
Американский наёмник прорвался к русским с пакетом секретных данных – в РФ появился ещё один Сноуден
19
ЧВК "Редан" новая субкультура, захватившая сердца подростков России и Украины - кто они и опасны ли
14
Sapphire Nitro+ Radeon RX 6600 XT - обзор и андервольт видеокарты от компании, которая разочаровала
42
Ремейк культовой компьютерной игры Gothic получит официальную озвучку на русский язык
12
ВВС Китая в симуляции гиперзвукового воздушного боя сбили американский стелс-истребитель F-35
6
Краткое тестирование в игре Hogwarts Legacy
30

Сейчас обсуждают

Алексей Дворский
12:29
Заглот снова сглотнул и понёс, чушь
Переходим на видеокарты AMD – что не так с Radeon RX 7900 XT, и в чем так хороша Radeon RX 6800
Артём Николаев
12:25
А что ещё брать? TBW и срок гарантии. Я забил на статьи про накопители, потому что всех интересует цена, производительность и надёжность. Цена понятна без статей, производительность в рамках класса у ...
10 самых надежных и долговечных SSD-накопителей большого объема
Морячок Мурманский
12:23
мишку галстукоеда туда и послали для этого)), но грузины тупо посадили его в зону подыхать)), кавказ ни станет проблемой, а каклы рано или поздно кончатся
Украина не способна победить в вооруженном противостоянии с Россией - лидеры стран Запада
SmaSheR
12:19
Они у ODM заказывали, но есть и реальные наши производители - YADRO, например, ноуты тоже начали делать, вопрос в степени локализации, платы точно распаивают сами, по моему говорили, что и текстолит в...
В России запущено производство компьютера «Бобёр» на основе отечественного процессора Байкал-М
хахахер
12:18
10 миллионов рублей,за сожжёный леопард дают
Немецкие мостоукладчики Biber проложат дорогу Леопардам через украинские буераки
Андрей Маркин
12:14
А во что играете, Олег?
Ryzen 7 7700X vs Ryzen 7 5800Х – выбираем оптимальный процессор для видеокарты GeForce RTX 3060
An1
12:14
у меня похожая мышка, только с проводом в тканевой оплетке DeathAdder 2013 с 2013 г. т.е уже 10 лет полет норм. нет нареканий . думаю еще лет 7 еще протянет. но согласен паяльник нужен микрики раз в ...
Razer DeathAdder Essential 2021 - отличная мышь с большим количеством нюансов
daimos
12:14
С разъемом 12? Ну-ну, флаг в руки, глянул бы на этих "энтузиастов"
GALAX выпустила GeForce RTX 4080 в серии HOF с возможностью ручного увеличения TDP до 470 Вт
MrPegge
12:14
Полигон всем нужен
Китай поставляет России сотни разведывательно-ударных БПЛА - Пентагон
Артём Николаев
12:10
Это идеология из разряда "солдат должен быть всегда занят". Весь остальной мир как-то развивался без пионеров. Весь вопрос в уровне жизни. Системная нищета всегда приводит к криминалу.
ЧВК "Редан" новая субкультура, захватившая сердца подростков России и Украины - кто они и опасны ли
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем