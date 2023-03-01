Team Group объявила о выпуске новых модулей регистровой памяти DDR5 ECC R-DIMM. Частота модулей была повышена до 5600 МГц в соответствии со стандартными спецификациями JEDEC, но кроме этого присутствует полная поддержка профилей Intel XMP 3.0 для разгона с максимальной частотой 6800 МГц. Компания сотрудничала с производителем материнских плат ASRock для проверки совместимости модулей с новыми платформами Intel для рабочих станций на основе процессоров Xeon 4-го поколения, а также Xeon Workstation и предназначенных для них материнских плат W790.
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Процессоры Intel Xeon W были представлены в середине февраля, компания ASRock также представила LGA 4677 материнскую плату W790 WS. Платы на базе чипсета W790 для рабочих станций поддерживают разгон процессора и настройку тактовой частоты памяти DDR5 ECC R-DIMM.
Новые модули выпускаются в вариантах с объёмом 16 ГБ и 32 ГБ, профилями XMP 3.0 с частотой 6400 МГц и 6800 МГц. Память Team Group DDR5 ECC R-DIMM отличается наличием позолоченных контактов, двойным ECC и оснащается точным датчиком температуры для мониторинга и предотвращения проблем из-за перегрева при работе на повышенных частотах.
- Источники
- Team Group
- TechPowerUp