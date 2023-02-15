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ASRock представила мат плату W790 WS и плату расширения Blazing Quad M.2
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Источник: ASRock

ASRock представила материнскую плату W790 WS для создания рабочих станций на базе новых процессоров Intel Xeon W-3400 и W-2400 (LGA 4677). Модель позволяет устанавливать до 2 ТБ оперативной памяти DDR5 ECC RDIMM (до 6000…6800+ МТ/с в разгоне), может похвастаться 14-слойной печатной платой и подсистемой питания, реализованной по схеме 20+2+1. Используются транзисторы 90 А SPS (Smart Power Stages), конденсаторы Nichicon 12K и дроссели серверного класса. Охлаждение подсистемы питания активное: конструкция включает основной радиатор с массивом алюминиевых рёбер и тремя вентиляторами, а также дополнительный цельный алюминиевый радиатор, они соединены тепловой трубкой. Для питания процессора предусмотрены два 8-контактных разъёма.

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Что касается возможностей расширения, ASRock W790 WS предлагает четыре слота PCIe Gen5 x16 и один Gen4 x16, четыре разъёма M.2 с поддержкой PCIe Gen5 x4, два порта USB4 (Type-C) Thunderbolt 4 (40 Гбит/с) и один порт U.2 mini SAS (SFF-8643). Если нужно больше M.2: отдельно предлагается плата расширения ASRock Blazing Quad M.2, которая позволяет установить ещё четыре накопителя формата вплоть до 25110, накрыв их системой охлаждения с парой вентиляторов.

Источник: ASRock
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В числе других преимуществ: три сетевых адаптера, два 10 Гбит/с на базе контроллера Marvell AQC113CS и ещё один Intel I225LM 2,5 Гбит/с с поддержкой набора технологий vPro; усиленные разъёмы PCIe с SMT монтажом для повышения стабильности сигнала; поддержка USB 3.2 Gen2x2 Type-C на передней панели. Подробнее о материнской плате ASRock W790 WS и плате расширения Blazing Quad M.2 можно узнать на официальном сайте.

Источники
ASRock
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#материнские платы #asrock
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