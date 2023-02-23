ENERMAX объявила о выпуске новой версии жидкостной AIO системы охлаждения LIQTECH TR4 II, теперь она совместима с новейшей платформой Intel для рабочих станций LGA 4677 за счёт наличия необходимой системы креплений. Компания напоминает, что в 2019 году система получила награду «Лучший процессорный кулер AIO» на выставке European Hardware Awards 2019.
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Основание водоблока LIQTECH TR4 II полностью покрывает тепло-распределитель процессоров для наилучшего отвода тепла, в целом система способна отвести до 500 Вт. В числе других особенностей: насос с высоким показателем объёмной подачи, 360-мм радиатор (общая длина 394 мм), три вентилятора с вибропрокладками и крыльчаткой для создания высокого давления, гибкие резиновые трубки из полиамида с нулевой проницаемостью, наличие оплётки на трубках, синхронизируемая подсветка.
За счёт нового комплекта креплений LIQTECH TR4 II совместим со следующими платформами: Intel LGA4677 (процессоры Xeon W-3400 и W-2400), AMD sWRX8 и TR4 (Ryzen Threadripper PRO), AMD SP3 (процессоры EPYC). Продажи новой системы начнутся в марте.
Новые Intel Xeon Workstation семейства Sapphire Rapids были представлены 15 февраля, процессоры разбиты на две категории W-3400 и W-2400, доступны модели с количеством ядер от 6 до 56 и базовым тепловым пакетом от 120 Вт до 350 Вт. На что способна флагманская модель с небольшим разгоном, стало понятно вчера.
- Источники
- ENERMAX и TechPowerUp