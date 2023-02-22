Массивное охлаждение в комплекте.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

На зарубежных торговых площадках появились твердотельные накопители PCIe Gen5 от компании GIGABYTE. Ранее производитель представил модели AORUS Gen5 серии 10000 объёмом 1 ТБ и 2 ТБ с массивной системой охлаждения на тепловых трубках, но цена не называлась. В настоящее время модель на 2 ТБ соседствует с ценой 339,99 долларов США, сообщает VideoCardz, накопители появились на американских торговых площадках Amazon и Newegg. Что интересно, стоимость новинки равна таковой для аналогичного решения GIGABYTE серии 7000 (PCIe Gen4), но благодаря действующей скидке последний можно приобрести примерно на 17% дешевле.

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GIGABYTE заявляла для модели на 2 ТБ скорости до 10 ГБ/с и ресурс 1400 TBW. В основе накопителя контроллер Phison E26 и флэш-память 3D TLC NAND, присутствует DDR4 буфер. На данный момент это одна из немногих моделей, показавшихся в продаже. Первой компанией, выпустившей твердотельный накопитель нового поколения, была японская CFD Gaming, решение получило систему охлаждения с небольшим вентилятором, который довольно сильно шумел под высокой нагрузкой, скоростные показатели соответствовали спецификациям и даже немного превышали 10 ГБ/с в последовательных операциях чтения и записи. По информации VideoCardz, накопитель GIGABYTE был отправлен рецензентам, так что в скором времени можно ожидать первые обзоры.

Первые обзоры

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