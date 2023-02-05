И высокий уровень шума от вентилятора под нагрузкой.

На неделе компания CFD Gaming начала в Японии продажи твердотельных накопителей SSD M.2 NVMe с поддержкой PCIe Gen5. Пока доступна модель объёмом 2 ТБ и стоит она относительно лучших решений PCIe Gen4 ненамного дороже. Накопители оснащаются активной системой охлаждения с небольшим вентилятором, заявлены скорости до 10 ГБ/с. На покупку решился известный в Twitter* блогер @momomo_us, передаёт VideoCardz, на своей странице он опубликовал ряд быстрых тестов и короткий ролик, где продемонстрировал уровень шума от встроенного вентилятора.

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CrystalDiskMark подтверждает заводские спецификации, скорости последовательного чтения и записи могут даже немного превышать 10 ГБ/с. Однако стоит отметить, что такие показатели заявлены для моделей объёмом 2 ТБ и 4 ТБ, самый младший вариант на 1 ТБ немного медленнее — для него производитель заявляет пиковую скорость около 9,5 ГБ/с. Шум от вентилятора во время тестирования был очень высоким и заглушал стандартный «коробочный» кулер процессора, более того, тон довольно неприятный, характерный для таких маленьких вентиляторов. Определённо, это не очень приятно, хотя такого уровня шума, вероятно, можно ожидать только при пиковой нагрузке с копированием большого количества файлов.