Цена модели объёмом 2 ТБ примерно на 13-15% выше самых быстрых вариантов PCIe Gen4.

Твердотельные накопители M.2 SSD NVMe с поддержкой PCIe Gen5 ждали ещё в сентябре-ноябре прошлого года, но что-то пошло не так. Только в начале 2023 года модели нового поколения наконец-то начинают появляться в продаже, в Японии замечены накопители от компании CFD-Gaming, которая намеревалась первой представить потребительские решения в прошлом году, но их пришлось отложить, по одной из версий, флэш-память была в дефиците. О начале продаж сообщает Wccftech со ссылкой на издание Akiba-PC, в японские магазины поступила пока только одна из трёх планируемых моделей, CSSD-M2M2TPG5NFZ объёмом 2 ТБ. Стоит накопитель 49980 японских иен (JPY), что примерно эквивалентно 385 долларам США (USD), а без учёта местных налогов цена должна приближаться к 350 USD и, по оценкам ресурса, в среднем это на 13% дороже самых быстрых накопителей PCIe Gen4.

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Линейка твердотельных накопителей основана на 3D TLC NAND флэш-памяти от Micron, все модели оснащаются DDR4 кэш-памятью и отличаются скоростью линейного чтения до 10 ГБ/с, записи — до 9,5 ГБ/с. Кроме того, заявлено наличие таких функций, как интеллектуальная обработка данных с прогнозированием для кэширования. Накопители оснащаются активной системой охлаждения, на радиаторе установлен 20-мм вентилятор, который подключается к разъёму 5 В. Производитель отмечает, что активное охлаждение требуется при высокой нагрузке, при рядовом использовании охлаждение может работать в пассивном режиме, в любом случае, хорошая вентиляция корпуса обязательна.

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Ожидается, что в ближайшее время на рынке появятся и другие накопители CFD-Gaming, начальная линейка выглядит следующим образом.

CSSD-M2M4TPG5NFZ — 4 ТБ

CSSD-M2M2TPG5NFZ — 2 ТБ

CSSD-M2M1TPG5NFZ — 1 ТБ