Похоже, наконец-то начинается экспансия на рынок новых твердотельных накопителей SSD M.2 PCIe Gen5. На прошлой неделе в продаже заметили первые модели, появились и первые тесты. Теперь, по сообщению TechPowerUp, компания GIGABYTE выпускает твердотельные накопители NVMe AORUS Gen5 серии 10000. Эти флагманские модели позволят владельцам новых платформ AMD и Intel использовать преимущества нового интерфейса PCI-Express 5.0 x4. На данный момент в серии представлены накопители объёмом 1 ТБ и 2 ТБ, в основе контроллер Phison E26 и флэш-память 3D TLC NAND, присутствует DRAM буфер на базе DDR4 памяти.
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Для модели на 1 ТБ заявлены скорости последовательного чтения и записи до 9,5 ГБ/с и до 8,5 ГБ/с соответственно, ресурс 700 TBW. Модель на 2 ТБ быстрее и ожидаемо обладает более высоким ресурсом: соответствующие скорости до 10 ГБ/с и до 9,5 ГБ/с, ресурс 1400 TBW. GIGABYTE оснастила накопители продуманным охлаждением, разработав конструкцию с тепловыми трубками и оребреным радиатором. Конструкция довольно крупная, но зато не используется вентилятор, как в некоторых других накопителях.
Цены и сроки начала продаж пока неизвестны, на накопители распространяется 5-летняя гарантия.
- Источники
- GIGABYTE: AG510K1TB, AG510K2TB
- TechPowerUp