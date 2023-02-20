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AMD хотела бы улучшить игровые механики и сделать NPC умнее с помощью ИИ в игровых видеокартах
Применение ИИ на игровых видеокартах не должно ограничиваться обработкой изображений, тем более, если её можно выполнить и без ИИ.
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Abdullah Abid, Unsplash

Японскому изданию 4Gamer посчастливилось взять интервью у Дэвида Ванга (David Wang) и Рика Бергмана (Rick Bergman) из AMD. Ванг занимает пост старшего вице-президента в Radeon Technologies Group (RTG) и отвечает за все аспекты разработки графических решений, Бергман является исполнительным вице-президентом по вопросам вычислительных и графических технологий. Специалистам такого масштаба представители издания задавали соответствующие вопросы, в частности, речь зашла о развитии конвейера геометрии, сетчатых шейдерах, эффективности Multi Draw Indirect (MDI) для выполнения нескольких команд отрисовки в одном вызове, которая в RDNA3 стала в 2,3 раза выше.

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Речь зашла и о реализации ускорения ИИ в RDNA 3 с помощью блоков матричного умножения, наподобие тензорных ядер NVIDIA и XMX движков Intel. Представители издания отметили невысокую производительность текущей реализации, например, Radeon RX 7900 XTX серьёзно уступает NVIDIA GeForce RTX 4090 — 123 против 330 Тфлопс на операциях FP16. «NVIDIA активно пытается использовать технологию ИИ в приложениях, которые могут быть выполнены без использования технологии ИИ, поскольку устанавливает крупные ускорители логических выводов в GPU. Чтобы они использовались эффективно, они [NVIDIA], вероятно, решают задачи вовлечения в вычисления этих крупных ускорителей. Такова их стратегия в отношении GPU, это замечательно, но это не значит, что мы должны следовать той же стратегии», — рассказал Ванг.

Примером может быть технология масштабирования NVIDIA DLSS, которая активно использует тензорные ядра, AMD же реализовала похожую технологию FidelityFX Super Resolution без использования специального оборудования: «…Мы сосредоточены на внедрении в наши потребительские графические процессоры тех возможностей, которые нужны пользователям. В ином случае пользователи платят за функции, которые не используют…».

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Тем не менее, AMD работает в этом направлении, но хотела бы, чтобы ускорение ИИ на игровых видеокартах использовалось не только для обработки изображений, но и чтобы сделать игры более продвинутыми, например, сделать NPC в играх «умнее». Что касается графики, специалист выделил направление нейронной графика, в частности, применение ИИ для ускорения графического конвейера.

Источники
4Gamer (машинный перевод)
VideoCardz
HotHardware
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#amd #видеокарты #amd radeon
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